Prezydent znów zaprasza ministrów. "To bardzo dobry termin"

W czwartek Kancelaria Prezydenta wydała komunikat, w którym poinformowała o odwołaniu uroczystości powołania nowych członków Rady Dialogu Społecznego. Mieli nimi zostać ministrowie rządu Donalda Tuska. W ostatniej chwili odwołali jednak swoją obecność w Pałacu Prezydenckim, pomimo tego, że część z nich potwierdziła wcześniej swoje uczestnictwo.

Szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec oznajmił, że rząd już 5 stycznia zwrócił się do prezydenta z wnioskami o powołanie członków Rady Dialogu Społecznego. W pismach proszono, aby odbyło się to bez zbędnej zwłoki i bez tradycyjnej uroczystości w Pałacu Prezydenckim, tak aby rada mogła spotkać się w przyszłym tygodniu.

– Pan prezydent długo zwlekał z podpisaniem nominacji. W pewnym momencie wyznaczył datę uroczystości ich wręczenia na dzień posiedzenia Sejmu, co stanowi pewien problem, bo ministrowie mają również swoje obowiązki poselskie – powiedział Grabiec w rozmowie z Onetem.

– To projekt, który od lat był realizowany. Mam nadzieję, że to, iż ostatnio odmówili i nie przyszli, to tylko wypadek przy pracy. Dobry dialog jest ważny dla przyszłości naszego kraju – stwierdził prezydent Andrzej Duda podczas piątkowego spotkania z przedstawicielami NSZZ "Solidarność".

Prezydent zaprosił ministrów. "Bardzo dobry termin"

– To niebezpieczny znak, iż Platforma Obywatelska chce zniszczyć również tę instytucję, prawną instytucję Rady Dialogu Społecznego. A to jest jedno z największych osiągnięć Polski po 1989 r., że ważne sprawy społeczne są rozstrzygane w drodze dialogu, że jest specjalna instytucja państwowa do tego powołana – mówił w poniedziałek w Radiu Plus Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta.

Prezydencki minister poinformował, że Andrzej Duda za pośrednictwem szefowej Kancelarii Prezydenta skierował zaproszenia do ministrów na wtorek na godz. 09:00.

– We wtorek o godz. 11:00 jest posiedzenie Rady Ministrów, więc godz. 09:00 to bardzo dobry termin – zauważył.

Kolarski zaznaczył, że nie ma wiedzy, czy była już odpowiedź ze strony ministrów, czy pojawią się na uroczystości. – Poprzedni termin został ustalony wspólnie ze stroną rządową, 10 ministrów potwierdziło swój udział, a w przeddzień wieczorem minister Grabiec go odwołał. Mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie i Rada Dialogu Społecznego będzie mogła dalej pracować tak, jak to miało miejsce w ostatnich latach – oznajmił.

Czytaj też:

Tusk rekordzistą. Ma największy rząd w historii, ale to nie koniecCzytaj też:

"Starcie prezydenta z rządem". Zaostrza się spór wokół PKW