Były więzień Auschwitz: Tylko w polskich sądach miałem trudności z „polskimi obozami śmierci”

Karol Tendera w wywiadzie dla RMF FM odniósł się także do neonazistów, którzy świętowali urodziny Adolfa Hitlera. – Trzeba natychmiast likwidować takie organizacje, zdelegalizować, a tych łobuzów szerzących faszyzm i hitleryzm zamykać – powiedział.

– Będę pisał w tej sprawie do pana prezydenta Dudy. On jest za delegalizacją - koniecznie i to szybko. Napiszę mu to w imieniu naszych więźniów Oświęcimia. Robili ustawy po nocach, niech zrobią również to. Szybciutką ustawę, likwidację, zabronić, ustawę poszerzyć, kara więzienia, zamykać tych łobuzów, likwidować. To jest skandal – mówił były więzień Auschwitz.