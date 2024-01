Bodnar odwołał grupę 10 prokuratorów

Ministerstwo Sprawiedliwości przekonuje, że działanie to ma na celu dobro obywateli. "Prokurator Generalny Adam Bodnar, w ścisłej współpracy z p.o. Prokuratorem Krajowym Jackiem Bilewiczem, realizują konsekwentnie program zmian w Prokuraturze, mający na celu przywrócenia tej służby obywatelom" – czytamy w komunikacie.

Jak podano, w sobotę 26 stycznia podjęto decyzję o odwołaniu z delegacji oraz z funkcji następujących prokuratorów:

Agnieszka Bortkiewicz – odwołana z delegacji do Prokuratury Okręgowej w Warszawie i funkcji Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Warszawie'

Mariusz Dubowski – odwołany z delegacji do Prokuratury Okręgowej w Warszawie i funkcji Prokuratora Okręgowego w Warszawie,

Artur Maludy – odwołany z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie i funkcji Prokuratora Regionalnego w Szczecinie,

Łukasz Osiński – odwołany z delegacji do Prokuratury Okręgowej w Warszawa-Praga i funkcji Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga,

Bartosz Pęcherzewski – odwołany z funkcji Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu,

Elżbieta Pieniążek – odwołana z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku i funkcji Prokuratora Regionalnego w Białymstoku,

Remigiusz Dobrowolski – odwołany z funkcji Prokuratora Okręgowego w Szczecinie,

Jakub Romelczyk – odwołany z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Warszawie i funkcji Prokuratora Regionalnego w Warszawie,

Teresa Rutkowska-Szmydyńska – odwołana z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku i funkcji Prokuratora Regionalnego w Gdańsku,

Jerzy Ziarkiewicz – odwołany z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Lublinie i funkcji Prokuratora Regionalnego w Lublinie.

PiS zawiadamia prokuraturę ws. działań Bodnara

Klub PiS złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z działaniami ministra Adama Bodnara. – Składamy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Były Rzecznik Praw Obywatelskich, można dziś powiedzieć "rzeźnik praw obywatelskich", dopuszcza się, w naszym głębokim przekonaniu, bardzo ważnych naruszeń obowiązującego w Polsce prawa. Przypomnę, że powołał pełniącego obowiązki – wbrew prawu – Prokuratora Krajowego oraz powołuje, także wbrew prawu, prokuratorów do Prokuratury Krajowej. To jest dewastacja systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Za to odpowiedzialny jest Adam Bodnar. Oceniamy negatywnie jego aktywność w roli ministra sprawiedliwości – mówił w Sejmie szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

