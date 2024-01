Wybory samorządowe. Opublikowano rozporządzenie premiera

"Zarządza się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 7 kwietnia 2024 r." – czytamy w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie premiera. Oto jak wygląda kalendarz wyborczy

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia. Zgodnie z nim do 4 marca będą mogły być zgłaszane listy kandydatów na radnych, a do 14 marca – kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W dniach 23 marca-5 kwietnia do godziny 24 rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety wyborcze.



Cisza wyborcza rozpocznie się o północy z 5 na 6 kwietnia i potrwa do zakończenia głosowania.

W dniu wyborów, 7 kwietnia, lokale wyborcze będą czynne od godziny 7 do 21. Druga tura odbędzie się dwa tygodnie później, 21 kwietnia.

Wybory samorządowe 2024

Polacy wybiorą członków organów samorządu terytorialnego: rad gmin (również rad miast na prawach powiatu), rad powiatów oraz sejmików województw, a ponadto jednoosobowych organów wykonawczych gmin – wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Od 2018 r. wybory samorządowe odbywają się co 5 lat (tyle czasu trwa kadencja organów; w latach 1998-2018 trwała cztery lata). Pierwsza tura wyborów samorządowych w Polsce w 2018 r. odbyła się 21 października.

Dla uniknięcia organizacji jesienią ub.r. w zbliżonym terminie wyborów samorządowych oraz parlamentarnych (te drugie odbyły się 15 października 2023 r.) kadencja organów jednostek samorządu terytorialnego została ustawowo przedłużona do 30 kwietnia 2024 r.

