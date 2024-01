To on będzie nowym korespondentem TVP w USA. Wystąpił już w "19.30"

Po przejęciu TVP, w środę 20 grudnia w studiu "Wiadomości" pojawili się m.in. Michał Rachoń, Bronisław Wildstein, prezes IPN Karol Nawrocki, szefowie TAI i "Wiadomości", a także reporterzy programu. Całość pokazała Telewizja Republika. Tymczasem o godz. 19.30 w TVP 1 oraz w TVP Info pojawił się krótki komunikat Marka Czyża dotyczący zmian w stacji. Program na anteny TVP powrócił w nowej odsłonie w czwartek 21 grudnia. "19:30" – tak nazywa się od tego dnia nowa odsłona "Wiadomości" TVP. Szefem redakcji nowego formatu jest Paweł Płuska, poprzednio przez wiele lat związany z "Faktami" TVN. Główną twarzą "19.30" został z kolei Marek Czyż.

Nowy korespondent TVP w USA. Marcin Antosiewicz jest reporterem "19.30"

W "19.30" od pierwszego wydania pojawia się reporter Marcin Antosiewicz. Był autorem pierwszego materiału, który pojawił się w programie – dotyczył zmian, jakie dokonały się w Polskim Radiu, PAP i TVP.

Według informacji Wirtualnemedia.pl, niebawem Marcin Antosiewicz będzie prowadził korespondencje ze Stanów Zjednoczonych dla TVP. Jak donosi serwis, ma on zająć w USA miejsce Rafała Stańczyka. Wcześniej, do 2019 roku rolę tę pełniła Zuzanna Falzmann, która wróciła wtedy do Polski by pracować w warszawskiej redakcji Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Antosiewicz był poprzednio związany z Telewizją Polską przez 12 lat. Jako korespondent pracował w Wielkiej Brytanii i Niemczech, był też reporterem "Panoramy" TVP2. W 2016 roku pożegnał się z TVP, a jego miejsce w placówce w Berlinie zajął wówczas Cezary Gmyz.

Zmiany w redakcji zagranicznej Telewizji Polskiej

Jak zauważają Wirtualne Media, to jedna z licznych zmian, które przeszła w ostatnim czasie redakcja zagraniczna TVP. Kieruje nią teraz Robert Góralczyk, który zastąpił Magdalenę Karpińską.

"Z Telewizji Polskiej zniknęli tacy korespondenci, jak: Dominika Ćosić (Bruksela), Cezary Gmyz (Niemcy), Maksymilian Maszenda (Paryż), Dariusz Bohatkiewicz (Londyn) i Tomasz Jędruchow (Czechy). W ich miejsce pojawili się m.in. Dorota Bawołek (Bruksela), wcześniej związana z Polsatem, Magdalena Gwóźdź-Pallokat, dziennikarka Deutsche Welle relacjonująca z Berlina czy Artur Kieruzal, korespondent zagraniczny z Wielkiej Brytanii, który współpracował ostatnio z Radiem 357" – czytamy na łamach portalu.

