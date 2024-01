Tusk wycofał z TK wniosek o zbadanie zgodności Konwencji Stambulskiej z konstytucją

We wtorek odbyła się konferencja prasowa Donalda Tuska. Premier mówił m.in. o decyzji w kwestii Konwencji Stambulskiej. W ocenie tego forsowanego przez Unię Europejską dokumentu obecny rząd różni się z poprzednią ekipą.

Konwencja Stambulska. Tusk wycofał wniosek do TK

– Podpisałem dzisiaj tuż przed posiedzeniem Rady Ministrów dokument, na mocy którego wycofujemy wniosek, który został złożony przez premiera Mateusza Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący Konwencji Stambulskiej. Premier Morawiecki składał wniosek do Trybunału Konstytucyjnego z założeniem, że Konwencja Stambulska, przypominam, że ma chronić przed przemocą kobiety i dzieci, zwana także konwencją antyprzemocową, według premiera Morawieckiego była niezgodna z konstytucja. Wycofanie tego wniosku przeze mnie jako premiera rządu oznacza, mam nadzieję, że definitywnie tę niepotrzebną kłótnię wokół tej oczywistej konwencji, którą ustalaliśmy lata temu – powiedział Donald Tusk.

– Wycofanie tego wniosku oznacza definitywnie zakończenie niepotrzebnej kłótni wokół oczywistej konwencji, którą uzgodniliśmy lata temu. Bylem w to zaangażowany, kiedy po raz pierwszy byłem premierem – powiedział Tusk. – Ochrona kobiet przed przemocą to coś, co nigdy nie powinno być przedmiotem kłótni politycznych – dodał.