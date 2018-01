Akcja ratunkowa na Nanga Parbat. "Elisabeth Revol odnaleziona!!!"

Obecnie Adam Bielecki i Denis Urubko, pomagają wyczerpanej Revol dostać się do dolnego obozu, gdzie otrzyma pomoc medyczną. W obozie czekają na Revol dwaj pozostali uczestnicy wyprawy ratunkowej - Jarosław Botor i Piotr Tomala. Kiedy Francuzka znajdzie się pod ich opieką, Adam Bielecki i Denis Urubko ruszą znowu w górę, w kierunku miejsca gdzie utknął Tomasz Mackiewicz.

Akcja ratunkowa pod Nanga Parbat

Na ścianie Nanga Parbat (8126 m) od kilkunastu godzin trwa akcja ratunkowa dwójki himalaistów: Polaka, Tomasza Mackiewicz i właśnie Francuzki, Elizabeth Revol.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że himalaistom udało się zdobyć ośmiotysięcznik Nanga Parbat. Nie byli jednak w stanie zejść o własnych siłach, z powodu zmiany pogody, która ich zaskoczyła podczas schodzenia.

Polska ekipa ratunkowa została przetransportowana na Nanga Parbat z bazy pod K2 dwoma śmigłowcami. Kilka godzin temu, w rozmowie z RMF24 Michał Leksiński, rzecznik polskiej ekspedycji na K2 wskazał: – Z tego, co słyszymy, oni (członkowie ekipy ratunkowej) zostali przetransportowani gdzieś na wysokość poniżej 5000 metrów. W związku z tym czeka ich wspinanie do wysokości około 6700 metrów. To jest długa droga, a jeszcze do tego trzeba dodać, że nocą, w trudnych warunkach. Tak że nie lada wyzwanie przed nimi. To jest pewnie kilkanaście godzin ciągłego wspinania. Teraz kluczem jest czas i szybkość w ścianie, żeby najpierw dotarli do Elisabeth, a następnie do Tomka.

Dzisiaj w ciągu dnia, Elisabeth Revol wysłała wiadomość, którą otrzymał francuski wspinacz i przyjaciel Revol – Ludovic Giambiasi. Wiadomość brzmi: "Kontynuuję schodzenie. Proszę, helikopter na jutro" - taką wiadomość Giambiasi miał otrzymać od himalaistki o 20:45 czasu pakistańskiego. Francuz informuje również, że na przyjęcie Revol oczekuje szpital w Islamabadzie, a także, że po udzieleniu jej przez tamtejszych lekarzy pierwszej niezbędnej pomocy Revol zostanie natychmiast zabrana do placówki specjalizującej się w leczeniu odmrożeń we Francji.

Wcześniej Giambiasi przekazał informację o tym, że himalaistom udało się zdobyć szczyt. "Zdobyli szczyt. Być może dlatego mieli siły, żeby przeżyć w takich warunkach" – napisał Giambiasi na Facebook'u.