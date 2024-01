Beata Tadla odchodzi z Onet Rano. "Nigdy tak pięknie mnie nie pożegnano"

W ostatnich dniach głośno było o zwolnieniu wszystkich prowadzących programu "Pytanie na śniadanie" w TVP2. W ich miejsce pojawiają się nowe twarze, część z nich pojawiało się na antenach Telewizji Polskiej przed 2016 rokiem. Serwis Wirtualne Media poinformował we wtorek, że Beata Tadla i Tomasz Tylicki będą czwartą nową parą śniadaniówki TVP i zadebiutują na antenie już w najbliższą sobotę.

Beata Tadla odchodzi z "Onet Rano". Pożegnała się z ekipą programu

We wtorek Beata Tadla postanowiła przerwać milczenie na temat swojej zawodowej przyszłości. Dziennikarka zamieściła na Instagramie wpis, w którym oficjalnie potwierdziła, że rozstaje się z internetowym programem "Onet Rano", którego prowadzącą była od 2020 roku.

"Nigdy tak pięknie mnie nie pożegnano… Kochani, jesteście niezwykli. Dziękuję wam za te wszystkie piękne słowa i dziękuję za ten wspaniały wspólny czas. "Onet Rano" to świetny program tworzony przez cudownych ludzi. Wiele się od was nauczyłam, wiele wspólnie przeszliśmy, sporo dowiedziałam się o sobie. Wszystkim, bez wyjątku, dziękuję za szansę, którą mi daliście, za emocje, których przecież nie brakowało, za wsparcie, za waszą mądrość. I dziękuję za prezent, na którym uwieczniliście wzruszające momenty z samochodu. Nie znoszę pożegnań, więc mówię: do zobaczenia. Nieustająco trzymam za was kciuki. I wy za mnie trzymajcie" – napisała na Tadla.

Nowa para prowadzących w "Pytaniu na śniadanie" TVP2

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Tomasz Wolny i Ida Nowakowska, Robert Koszucki i Małgorzata Opczowska, Tomasz Kammel i Izabella Krzan, Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora – tych par już nie zobaczymy w programie "Pytanie na śniadanie". Wcześniej TVP zakończyła też współpracę z Anną Popek i Robertem Rozmusem.

Na antenie śniadaniówki TVP pojawiają się z kolei nowe pary: Klaudia Carlos z Robertem El Gendy, Joanna Górska i Robert Stockinger oraz Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz. Już za kilka dni mają do nich dołączyć Beata Tadla i Tomasz Tylicki.

Dla Beaty Tadli to powrót do pracy w TVP. Pojawiała się tam od listopada 2012 roku do stycznia 2016 roku. Prowadziła główne wydanie "Wiadomości" i rozmowy po nich w programie "Dziś wieczorem". Była też gospodynią poniedziałkowych wydań porannego programu TVP1 "Kawa czy herbata". Wcześniej przez 8 lat związana była z Grupą TVN. Od marca 2020 była jedną z prowadzących program internetowy "Onet Rano".

Z kolei Tomasz Tylicki jest prezenterem telewizyjnym, dziennikarzem, konferansjerem i lektorem. Od kilku lat jest też reporterem "Pytania śniadanie", gościnnie pojawiał się już w roli prezentera. W TVP3 prowadził m.in. koncerty z cyklu "Roztańczona Polska".

