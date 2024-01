"Rozliczenie z propagandą". Lawina zwolnień w TVP3

Rewolucja w mediach publicznych rozpoczęła się 20 grudnia. Minister Bartłomiej Sienkiewicz odwołał wówczas prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra. Niecałą godzinę po publikacji oświadczenia resortu kultury przestały nadawać stacje TVP Info i TVP3 (zamiast nich zaczęto emitować sygnał TVP1 i TVP2). Chwilę później padła też strona internetowa stacji. 27 grudnia minister kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o postawieniu ich w stan likwidacji.

TVP3 Warszawa jak TVN Warszawa? "Musi nastąpić moment rozliczenia z propagandą"

26 grudnia wznowiono emisję TVP3, ale bez programów regionalnych, które stopniowo wracały w kolejnych tygodniach wraz z nowymi władzami. 18 stycznia nowym dyrektorem i redaktorem naczelnym TVP3 Warszawa został Jakub Sito.

W zeszłym tygodniu do TVP3 Warszawa wróciły programy publicystyczne: "Zawsze na temat" i "Prosto z Mazowsza". Do prowadzenia tego drugiego wróciła Jolanta Erol. Jeśli chodzi o pierwszy format, to Wirtualne Media donoszą, że poprowadzi go Krzysztof Kiryczuk, związany też z Radiem ZET. Do zespołu TVP3 Warszawa dołączy też Paweł Oksanowicz, do tej pory związany z Muzo.FM. Będzie wydawcą, prezenterem i prowadzącym programy publicystyczne.

Nowy szef zakończył z kolei współpracę z trzema dziennikarzami "Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego".

– Cały czas przyglądam się. To nie jest tak, że przychodzę i wprowadzam nowe porządki. Daje szansę. Zobaczymy jak ten zespół będzie funkcjonował. Zależy mi, żeby stworzyć naprawdę dobrą telewizję, reprezentującą obiektywne i rzetelne dziennikarstwo. Niestety w tym momencie poziom "Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego" i "Kuriera Mazowieckiego" nie jest zadowalający – ocenił.

– Pracę w telewizji rozpoczynałem od tworzenia od zera kanału TVN Warszawa. To jest zupełnie inny rodzaj tworzenia telewizji. Liczę, że również w mediach publicznych możemy stworzyć naprawdę dobrą telewizję, która będzie oferowała jakościową informację i publicystykę. Docelowo również inne programy o charakterze kulturalnym i rozrywkowym – mówi Wirtualnym Mediom Jakub Sito.

– Ostatnie osiem lat były jak wiemy w telewizji publicznej bardzo różne. Musi nastąpić moment rozliczenia z propagandą, która niestety tu była. Nie wyobrażam sobie współpracy z dziennikarzami, którzy nie potrafią robić rzetelnej dziennikarskiej roboty – podkreślił.

Z ramówki TVP3 Warszawa zniknął program "Ciemna strona", poświęcony reprywatyzacji. Telewizja wróciła z kolei do relacjonowania finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Lawina zwolnień w regionach Telewizji Polskiej. "Przyprawiono im gębę PiS-owców"

Zmiany dotyczą też innych stacji regionalnych TVP. Jak dowiedział się serwis Wirtualnemedia.pl, z TVP3 Łódź zwolniono już kilkanaście osób i pojawiły się zaproszenia na casting na nowych reporterów i prezenterów. Z nieoficjalnych ustaleń portalu wynika również, że 7 osób pożegnało się z TVP3 Gdańsk, chodzi o dziennikarzy, wydawców, a nawet koordynatora odpowiadającego za współpracę ośrodka z Warszawą.

"Zostali zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy i usłyszeli, że w praktyce oznacza to wypowiedzenie. Wcześniej część samodzielnie odeszła z redakcji. Niektórych prezenterów zdjęto z wizji, ale przygotowują materiały lub pracują jako wydawcy" – czytamy na Wirtualnemedia.pl.

– Niektórym zupełnie niesłusznie przyprawiono gębę PiS-owców i z tego co wiem, to podobnie jest w całej Polsce. Trudno określić klucz podejmowanych decyzji. Większość zwolnionych osób łączy to, że dostali etaty za czasów PiS-u, nawet jeśli pracowali wcześniej i wcale nie kochali PiS – mówi Wirtualnym Mediom anonimowy dziennikarz TVP3 Gdańsk.

