FAKT24: Odszedł z PSL do partii Gowina. Już chce wracać

Przyczyną tak szybkiej zmiany decyzji posła ma być fakt, że... działaczowi dokuczają koledzy, zarówno z PSL, jak i nowej partii. – Kiedy ludowiec z krwi i kości staje się konserwatystą to śmiesznie to wygląda – mówi cytowany przez FAKT24 jeden z współpracowników Mieczysława Baszki.

Dodatkowym impulsem powrotu do PSL ma być fakt, że PiS wprowadził nowe zasady tworzenia list na wybory samorządowe. Osoby, które w ciągu ostatnich trzech lat zmieniły przynależność z PiS na jakąś inną partię, nie mogą być umieszczane na listach partii w wyborach samorządowych. Oznacza to, że możliwości starowania z list partii rządzącej stracił m. in. Mieczysław Baszko.

Jak informuje FAKT24, zmiana barw partyjnych nie była dla polityka prosta. "Politycy prawicy go nie lubią, bo od drugiej połowy lat 90. działał pod sztandarem ludowców. Co gorsza, po Sejmie chodzą plotki, że kiedy były poseł PSL próbował przeciągnąć do Porozumienia swoich kolegów z Podlasia, ci odprawili go z kwitkiem" – twierdzi portal.