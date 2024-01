"Pilny" zakup w KPRM. Telewizor dla Tuska za ponad 16 tys. zł

O sprawie informuje portal Salon24. Centrum Informacyjne Rządu potwierdziło, że odbiornik ma 77 cali i kosztował blisko 16,5 tys. zł. Był to jeden z pierwszych zakupów, poczynionych w KPRM po przejęciu władzy przez premiera Donalda Tuska.

Serwis podjął trop, po opublikowaniu przez Donalda Tuska nagrania w mediach społecznościowych, zatytułowanego "Nowe porządki". Wideo pokazuje, jak polityk urządza się w gabinecie premiera. Nowy szef rządu wyjmuje różne rzeczy z pudełka i wyjaśnia widzom ich historię. – Chodźmy do gabinetu, czas się rozpakować – mówi lider PO, a następnie wyciągnął z kartonu zdjęcia najbliższych. Pokazując rękawice bramkarskie premier powiedział, że "dostał je od kumpla z boiska. Powiedział mi: "teraz będziesz bronić polskich spraw" – wyjaśnił Tusk.

"Na dalszym planie widać duży telewizor, który zwrócił naszą uwagę ponieważ wcześniej nie było go w gabinecie szefa rządu. Zapewniło nas o tym kilku byłych ministrów z KPRM. W czasie pandemii zakupiono natomiast specjalny sprzęt do telekonferencji członków rządu, ale ten znajduje się w osobnej sali" – opisuje Salon24.

Nowy telewizor w KPRM

Na pytanie o zakup, zastępca szefa CIR odpowiedział tak: "W styczniu 2024 r. KPRM kupiła telewizor XR77A80LAEP Sony 4K OLED (77 cali) na potrzeby wyposażenia sali spotkań w Kancelarii. Koszt telewizora to 16 499,00 zł".

Jednocześnie Centrum Informacyjne Rządu zaznacza, że wart ponad 16 tys. złotych telewizor nie znajduje się w gabinecie premiera Tuska, ponieważ znajduje się w nim starszy sprzęt kupiony jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. "Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie kupowała telewizora do gabinetu premiera Donalda Tuska. Telewizor w gabinecie Prezesa Rady Ministrów to sprzęt, który znajdował się już na stanie KPRM. To Samsung UE75CU7192 LED 4K Tizen (75 cali), który został kupiony w lipcu 2023 r. i był użytkowany przez poprzedniego szefa KPRM Marka Kuchcińskiego" – podało Centrum.

– W gabinecie premiera Morawieckiego nie było telewizora. W Centrum Informacyjnym Rządu przygotowywaliśmy stosowne raporty żeby premier mógł w szybki sposób zapoznać się rano i w ciągu dnia z najważniejszymi informacjami medialnymi. Premier Morawiecki zaoszczędzony czas przeznaczał na analizę raportów gospodarczych, projektów ustaw oraz spotkania koordynujące działanie rządu i instytucji publicznych – komentuje rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego, Piotr Mueller.

