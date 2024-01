Polska zawarła porozumienie wojskowe z dwoma krajami. Podpisał je Kosiniak-Kamysz

"Podpisanie dokumentu w ramach trójstronnej współpracy przyczyni się do ujednolicenia procedur podczas planowania i realizacji przemieszczeń wojsk w ramach stosownych planów sojuszniczych, przez terytorium Polski, Holandii i Niemiec" – czytamy w komunikacie Ministerstwa Obrony Narodowej opublikowanym na platformie X.

List intencyjny podpisali we wtorek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony Holandii Kajsa Ollongren i wiceminister obrony Niemiec Siemtje Möller.

twitter

W Europie powstanie "wojskowa strefa Schengen"? Na wypadek wojny z Rosją

W NATO od kilku lat dyskutuje się nad koncepcją utworzenia "wojskowej strefy Schengen", która powinna uprościć formalności związane z kontrolą graniczną i ułatwić transport ładunków wojskowych pomiędzy europejskimi członkami Sojuszu na wypadek wojny z Rosją.

Obecnie przemieszczanie wojsk i sprzętu podlega różnym przepisom krajowym, począwszy od wcześniejszego powiadamiania wymaganego przed wysłaniem amunicji po dopuszczalną długość konwojów wojskowych.



Kreml krytycznie o planach NATO. "Eskalacja napięcia"

Propozycję w sprawie "wojskowej strefy Schengen" krytykuje Kreml. – Sojusz zawsze uważał nasz kraj za tzw. wroga warunkowego. Teraz otwarcie uważa nasz kraj za oczywistego wroga. To nic innego jak eskalacja napięcia w Europie, co ma swoje konsekwencje – oświadczył w listopadzie ub.r. Dmitrij Pieskow.



Argumentował, że to NATO stale przemieszcza się ze swoją infrastrukturą wojskową w stronę granicy z Rosją, a nie odwrotnie. – To nie może nie budzić naszego zaniepokojenia i nie może nie prowadzić do stosowania środków odwetowych w celu zapewnienia naszego własnego bezpieczeństwa – przekonywał rzecznik Kremla.



Wkrótce Szwecja, kiedyś Ukraina?

Po oficjalnym dołączeniu Finlandii w kwietniu 2023 r. NATO liczy obecnie 31 państw Ameryki Północnej oraz Europy, które współpracują w obszarze militarnym. W kolejce do członkostwa w Sojuszu czeka Szwecja.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stoi na stanowisku, że nie zgodzi się na alternatywne propozycje, które mogłyby zastąpić członkostwo Ukrainy w NATO. Były ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow uważa, że jego kraj powinien zostać 33. członkiem Sojuszu, po przyjęciu Szwecji.

Czytaj też:

Generałowie NATO: Przygotujmy się na atak rakietowy Rosji na Europę