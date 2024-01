Bodnar wycofał wniosek Ziobry do TK. Chodzi o samorząd lekarski

"W dniu dzisiejszym Prokurator Generalny Adam Bodnar wycofał z Trybunału Konstytucyjnego wniosek z dnia 16 listopada 2023 r. skierowany przez Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, w którym m.in. zakwestionowano przepisy określające kształt samorządu zawodowego lekarzy i zasady kodeksu etyki lekarskiej" – poinformowała w komunikacie rzecznik prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak.

"Zagadnienie to stało się przedmiotem powszechnej dyskusji podczas pandemii COVID-19, z uwagi na sprzeciw niektórych lekarzy dotyczący zasadności szczepień ochronnych. W tym czasie w Sejmie RP powołano parlamentarny zespół do spraw funkcjonowania izb lekarskich, w trakcie jego prac kwestionowano niektóre przepisy ustawy o izbach lekarskich. Odpowiedzią na prezentowane wątpliwości w tym zakresie był wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Podniesiono w nim, że wprowadzenie dla lekarzy tylko jednego samorządu, a także jednolitego kodeksu zasad etyki lekarskiej, uniemożliwia akceptację różnic w zakresie prezentowanego światopoglądu i metod terapeutycznych wśród lekarzy, co może skutkować odpowiedzialnością zawodową lekarzy" – czytamy.

Jak podkreślono, w ocenie Prokuratora Generalnego Adama Bodnara wniosek ten stanowił próbę podważenia idei samorządu lekarskiego i zasad kodeksu etyki lekarskiej, a ponadto godził w prawo do ochrony zdrowia.

"Cofnięcie wniosku uzasadnione jest troską o wartości konstytucyjne przynależne obywatelom i skutkuje zakończeniem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym" – dodano.

Wniosek Ziobry do TK

W połowie listopada ubiegłego roku minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dot. podlegania lekarzy tylko pod jeden samorząd zawodowy. Podstawą pytania do TK było to, czy obowiązek przynależności do samorządu lekarskiego i istnienie sądów lekarskich jest zgodne z konstytucją. W uzasadnieniu wniosku mogliśmy przeczytać, że "ustawodawca, określając kształt samorządu zawodowego lekarzy, niezasadnie przyjął jego pełną uniformizację".

"Po pierwsze, dla zawodu lekarskiego utworzono tylko jeden samorząd. Po drugie, jako jedyne kryterium tworzenia poszczególnych jednostek samorządu przejęto kryterium terytorialne (z wyjątkiem Wojskowej Izby Lekarskiej)” – napisano.

