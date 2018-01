Swastyka z liter PL. "Wygląda, że w kampanię przeciw Polsce włączyły się tzw. agencje kreatywne"

Autor grafiki, Michał Dyakowski, był wyróżniony za inną swoją pracą przez... Instytut Pamięci Narodowej. W maju 2017 r. otrzymał wyróżnienie w ramach konkursu "Młoda grafika polska dla Niepodległej" za rysunek leżaka w biało-czerwonych barwach.

Odnosząc się do swastyki, którą Dyakowski zamieścił m. in. na swoim profilu na Facebook'u, red. Wybranowski wskazuje: "Wygląda na to, że w kampanię przeciwko Polsce włączyły się - takie to sprawia wrażenie- agencje "kreatywne". Jeden przypadek to przypadek, dwa przypadki to dwa przypadki, trzy to już zaplanowana akcja:(".