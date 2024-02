Raper Tede na celowniku TV Republika. "Czy istnieją granice pogardy?"

W środę 31 stycznia na koniec programu informacyjnego "Dzisiaj" TV Republika pokazano materiał zatytułowany "Przemysł pogardy nie zna granic". Danuta Holecka w mocnych słowach zapowiedziała reportaż Łukasza Żmudy, który dotyczył głównie parodii programu Michała Rachonia "#Jedziemy", którą raper Tede zrobił na swoim kanale na YouTube. Oberwało się także Krzysztofowi Stanowskiemu, który chwali się współpracą z muzykiem w ramach nowego Kanału Zero.

Tede w materiale "Dzisiaj" TV Republika. Danuta Holecka nie kryła oburzenia

Danuta Holecka, zapowiadając materiał Żmudy, stwierdziła, że nie ma nic złego w parodiowaniu programu, jednak raper w nagraniu "TDF Info: Wydanie specjalne #Lecimy", zamieszczonym na kanale Tedenovela na YouTube, przekroczył granice przyzwoitości.

Tede pod koniec swojego wideo zaprezentował pudełko z modelem samolotu Tu-154. "Mówiąc TEN model, mam na myśli TEN model, bo to jest TEN model" – podkreślał. Raper poinformował swoich fanów, że będzie go składał, podczas organizowanej przez niego sesji pytań i odpowiedzi. W międzyczasie przyznał, że miał pomysł, żeby wysłać model do biura poselskiego Antoniego Macierewicza i zaproponował, żeby to widzowie zdecydowali, czy ma to zrobić.

– Czy istnieją granice pogardy, wyszydzania, naśmiewania się? Okazuje się, że dla niektórych nie istnieją. Można na przykład sparodiować program "Jedziemy. Michał Rachoń", ale w taki sposób, aby obrażać ofiary katastrofy smoleńskiej czy wyśmiewać szefa podkomisji, który przyczyny tej katastrofy wyjaśnia. W tym wypadku mówimy o raperze, ale przecież przemysł pogardy stosowany przez pseudoelity to nie jest sprawa nowa – oceniła Holecka w TV Republika.

Krzysztof Stanowski na celowniku Telewizji Republika. Chodzi o współpracę z raperem

W materiale "Dzisiaj" wspomniano również, że Tede współpracuje z Krzysztofem Stanowskim przy jego nowym Kanale Zero. Reporter ubolewał, że dziennikarz nie odpowiadał na wiadomości TV Republika. – Zdaniem twórców ma być on [Kanał Zero – red.] adresowany m.in. do konserwatywnego odbiorcy. Próbowaliśmy zapytać Stanowskiego o powód takiej decyzji. Jednak na telefony i SMS-y nie odpowiadał – słyszymy. Jednocześnie o komentarz poproszono Marcina Najmana, który nie należy do fanów Stanowskiego. – Absolutny hipokryta, który dla zasięgów i lajków zrobi wszystko i tyle w tym temacie – ocenił pięściarz.

Łukasz Żmuda nawiązał również do wypowiedzi Kuby Wojewódzkiego i Macieja Stuhra, którzy szydzili z katastrofy smoleńskiej. Przypomniano m.in. fragment jednej z gal, podczas której Maciej Stuhr zastosował grę słowną "państwo macie tu polew". Na koniec materiału wrócono do Tedego, którego działania skomentował skonfliktowany z nim raper Maciej Gnatowski, znany jako Wujek Samo Zło. – Tede ma naturę narcystyczną. Jest takim socjopatą. Dla niego robienie takich programów w internecie to jakaś forma wyżycia się – usłyszeli widzowie.

Czytaj też:

Dziennikarka "Wyborczej" twarzą TVP Info. Zaczęła od szpili w poseł PiSCzytaj też:

Stanowski odsłania pierwsze karty. Ujawnił duże nazwiska Kanału Zero