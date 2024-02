Kontrole na granicy ze Słowacją. Zapadła decyzja

4 października rząd zdecydował o przywróceniu kontroli na granicy ze Słowacją. Decyzja miała związek z masowymi migracjami tzw. szlakiem bałkańskim.

Również Czechy i Austria podjęły w październiku decyzję o wznowieniu kontroli granicznych ze Słowacją. W środę czeski rząd zdecydował, że nie przedłuży obowiązywania dotychczasowego systemu kontroli na granicy ze Słowacją. Kontrole mają być tylko wyrywkowe.

Tymczasowe kontrole na granicy ze Słowacją

Do 2 marca 2024 r. zostają przedłużone tymczasowe kontrole graniczne na granicy polsko-słowackiej. Kontrole w dalszym ciągu prowadzone będą tylko na kierunku wjazdowym do Polski – poinformowała w czwartek Straż Graniczna. "Osoby czy pojazdy przekraczające granicę polsko-słowacką są typowane do kontroli na podstawie analizy ryzyka. Celem wprowadzenia kontroli granicznych jest przeciwdziałanie nielegalnej migracji ze szlaku bałkańskiego. Podróżni muszą pamiętać o posiadaniu dokumentów podróży – dowodu osobistego lub paszportu" – czytamy w komunikacie.

Granicę można przekroczyć w 17 drogowych przejściach granicznych. Są to: Radoszyce, Barwinek, Muszynka, Piwniczna-Zdrój, Jurgów, Chyżne, Korbielów, Zwardoń, Leluchów, Konieczna (z wyłączeniem autobusów i busów), Niedzica, Łysa Polana, Chochołów, Winiarczykówka, Ujsoły, Bór oraz Jaworzynka. Dostępne kolejowe przejścia graniczne to: Łupków, Muszyna i Zwardoń. Z kolei przejścia, gdzie dopuszczony jest wyłącznie ruch pieszy, to: Ożenna oraz Zwardoń.

Straż Graniczna podała nowe statystyki

"W dniu 31 stycznia na granicy ze Słowacją funkcjonariusze SG skontrolowali 6,6 tys. osób i 3,1 tys. pojazdów. Od 4 października 2023 r., tj. od wprowadzenia tymczasowych kontroli granicznych na kierunku ze Słowacji do Polski, skontrolowano 1,42 mln osób i 626 tys. pojazdów" – przekazała Straż Graniczna.

