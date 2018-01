Zastępca ambasadora RP w Tel Awiwie wezwany do izraelskiego MSZ

W mijającym tygodniu Sejm przyjął nowelizację ustawy o IPN, w myśl której za używanie sformułowania „polskie obozy koncentracyjne” i podobnych będzie groziła kara grzywny lub trzech lat więzienia. Nowe regulacje umożliwiają także organizacjom pozarządowym występowanie w obronie dobrego imienia Polski w sprawach cywilnych przeciwko mediom i osobom posługującym się tego typu sformułowaniami.

Sprzeciw Izraela

W dniu, kiedy obchodziliśmy 73. rocznicę wyzwolenia Auschwitz, w mediach za sprawą wypowiedzi izraelskich polityków, wybuchła wrzawa związana z nowymi polskimi przepisami. Premier Izraela Benjamin Natanjahu zaapelował o wycofanie przez Polskę rozwiązań, bo stanowią one próbę "zmieniania historii". Krytycznie do sprawy odniosła się także ambasador Izraela w Polsce, Anna Azari. Co ważne, swoją opinię wygłosiła podczas uroczystości w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Dyplomatka oceniła: – Nowelizacja ustawy o IPN przyjęta wczoraj [przez polski Sejm – przyp. red.] traktowana jest przez Izrael jako możliwość kary za świadectwo ocalałych z Zagłady. Dużo, dużo emocji i rząd Izraela odrzuca tę nowelizację.

Wcześniej w skandalicznym wpisie do przepisów odniósł się członek Knesetu. Ja’ir Lapid potępia nowe prawo. Pisze m. in. o "polskim udziale w Holocauście". "Całkowicie potępiam nowe polskie prawo, które próbuje zaprzeczyć polskiemu współudziałowi w Holokauście. Został wymyślony w Niemczech, ale setki tysięcy Żydów zostało zamordowanych bez spotkania z niemieckim żołnierzem. Były polskie obozy śmierci i żadne prawo nie może tego zmienić" – tak brzmi zawierający obrażające naród polski tezy wpis. Ja'ir Lapid to nie tylko polityk, ale także dziennikarz i pisarz.

W związku z nowelą ustawy o IPN zastępca ambasadora RP w Tel Awiwie został wezwany do izraelskiego MSZ w celu złożeni wyjaśnień.