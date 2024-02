Obajtek odwołany ze stanowiska prezesa Orlenu

– Oddałem się do dyspozycji, dziś będzie decyzja rady nadzorczej. (...) To jest sprawa honorowa – oświadczył w czwartek rano na antenie Radia Zet prezes Orlenu Daniel Obajtek.

– Orlen to nie jest mały grajdoł, gdzie w każdej chwili można otrzepać marynarkę i wyjść. (...) Jest moja odpowiedzialność za zamknięcie roku, budżetu, za skończenie kwestii inwestycyjnych. To my jako Orlen zwołaliśmy nadzwyczajne walne zgromadzenie na 6 lutego – oznajmił Obajtek pytany, dlaczego do tej pory nie zrezygnował z funkcji prezesa Orlenu. Szef koncernu deklarował, że jeśli dojdzie do zmiany władzy, to sam poda się do dymisji. – Sam odejdę, nie trzeba mi będzie nawet dziękować (...). Mam swój honor i mam swoją godność – mówił prezes Orlenu w kwietniu ubiegłego roku w wywiadzie dla radia RMF FM.

Obajtek odwołany z Orlenu

"Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z pismem Prezesa Zarządu ORLEN S.A. Pana Daniela Obajtka, w którym oświadczył, że »oddaje się do dyspozycji Rady Nadzorczej, w zakresie sprawowanej funkcji«, postanowiła odwołać Pana Daniela Obajtka z Zarządu ORLEN S.A. z upływem dnia 5 lutego 2024 roku" – czytamy w komunikacie spółki.

Daniel Obajtek był prezesem Orlenu od 6 lutego 2018 r. Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1999 r. Wchodzi w skład indeksu WIG20.

