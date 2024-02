Zmiany w ramówce TV Republika. Chodzi m.in. o programy Rachonia i Kłeczka

Telewizja Republika wprowadza duże zmiany w swojej ramówce. Dotyczą one programów prowadzonych przez główne twarze stacji, które jeszcze do niedawna można było zobaczyć na antenach TVP. Chodzi m.in. o Michała Rachonia, Miłosza Kłeczka i Rafała Patyrę.

Zmiany w ramówce Telewizji Republika. Rachoń będzie miał dłuższy program

Michał Rachoń swój poranny program prowadzi w Telewizji Republika od drugiej połowy grudnia. "Michał Rachoń. Jedziemy" ma podobną formułę do cykli "#Jedziemy" i "#Jedziemy dalej", które dziennikarz prowadził w ostatnich latach w TVP Info. Program można było do tej pory oglądać w TV Republika od godz. 7.35, zaczynał się zaraz po transmisji mszy świętej z Jasnej Góry. Zdecydowano jednak, że zostanie on wydłużony i od 1 lutego staruje już o godz. 7.10. Kończy się, bez zmian, o godz. 9.00.

Wydłużenie programu Michała Rachonia powoduje kolejne zmiany w porannym paśmie. Msza święta z Jasnej Góry jest teraz pokazywana o godz. 6.00. O godz. 7.00 pojawił się 5-minutowy serwis informacyjny, a zaraz po nim "Agro Info".

Miłosz Kłeczek z własnym programem. To nie wszystko

Do Telewizji Republika dołączył też niedawno Miłosz Kłeczek, który do tej pory pracował tam jako reporter sejmowy oraz prowadził program publicystyczny po godz. 18.00. Z początkiem lutego na stałe wprowadzono na antenę jego popołudniowy cykl: "Miłosz Kłeczek Zaprasza", który będzie emitowany o godz. 18.20 od wtorku do piątku.

"Dziennikarz został też gospodarzem programu z udziałem kilku polityków emitowanego w niedziele o godz. 9.05. Dotychczas miał on nazwę "W punkt", natomiast w zmienionej ramówce jest zatytułowany "Wysokie napięcie"" – czytamy na Wirtualnemedia.pl.

Ponadto od 1 lutego Telewizja Republika będzie emitować nowy program informacyjny "Express Republiki" – codziennie o godz. 16.55. Jego gospodarzem został Rafał Patyra.

