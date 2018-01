Rozmiękczanie linii?

Sprawę można oczywiście przedstawiać łagodnie, do czego nieustannie namawiają wzywające do zaufania rzesze (coraz mniej liczne, ale jednak) księży, a także świeckich. Arcybiskup Wiktor Skworc, jak informuje oświadczenie kurii katowickiej (co ciekawe, nawet strona Gosc.pl – przynajmniej w środę – go nie przedrukowała), odwołał na wielokrotnie ponawianą prośbę ks. Marka Gancarczyka z funkcji redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego”. Jego miejsce zajął dotychczasowy oficjał Sądu Metropolitalnego ks. dr Adam Pawlaszczyk (wcześniej także kanclerz kurii). Wśród jego zasług medialnych w komunikacie kurii wymieniony jest fakt, że pisze wiersze, piosenki, a także bywał gościem (bo tyle zazwyczaj oznacza współpraca) w lokalnych śląskich mediach. Jednym słowem – nie ma on doświadczenia medialnego, ale za to ma zaufanie kurii katowickiej. Słowem – nic takiego się nie stało, a zmiana jest absolutnie standardową reakcją na zmęczenie dotychczasowego redaktora naczelnego.