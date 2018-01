Czy Tusk stanie w obronie dobrego imienia Polski? Pereira kontra Graś

Szef portalu tvp.info Samuel Pereira próbował za pośrednictwem Twittera uzyskać od Grasia informację, czy Donald Tusk zareaguje na obraźliwe dla Polski słowa izraelskich polityków. „»Trochę jak Jan Paweł II reprezentował Polskę w Watykanie, tak Tusk reprezentuje Polskę w UE« – mówi Jan Grabiec. Dlaczego więc Donald Tusk od wczoraj milczy ws. #GermanDeathCamps?” – zapytał na Twitterze. Pereira nawiązał tym wpisem do dzisiejszej wypowiedzi Jana Grabca w "Woronicza 17.".

W odpowiedzi na to zapytanie, Graś odparł: „Pan się lepiej paskami w TVP Info zajmie”. Dziennikarz nie dał się sprowokować i pytał dalej: „Nie zajmuję się paskami tvp.info, a Pan chyba ma jakiś wpływ na Donalda Tuska. Jak długo będzie milczał?”.

„Jak trwoga do do Tuska??? Niech Pan się przestanie kompromitować i zajmie tym za co podatnik Panu płaci” – współpracownik Tuska. Samuel Pereira zauważył, że przewodniczącemu Rady Europejskiej także podatnik płaci. "Tak trudno odpowiedzieć bez hejtu? Czy Donald Tusk zamierza zabrać głos w obronie Polski? Proste pytanie” – powtórzył swoje pytanie szef tvp.info. Odpowiadając po raz kolejny wymijająco, Graś stwierdził, że „Donald Tusk broni dobrego imienia Polski od lat. Niezależnie od funkcji jaką sprawuje”.

„Ostatni raz spróbuję. Co zamierza zrobić PDT w związku ze stanowiskiem Izraela ws. #GermanDeathCamps? Jeśli nic, to proszę po prostu powiedzieć, że nic” – pisał dalej dziennikarz. Graś z kolei przypomniał rolę, jaką w założonej w 2009 r. przez Władysława Bartoszewskiego fundacji Auschwitz-Birkenau odegrał Donald Tusk. "Tak dla przypomnienia! Niech Pan zrobi o tym materiał w @tvp_info i przy okazji wspomni o Profesorze Bartoszewskim i jego zasługach" – napisał.

„Zamiast przypomnień wolałbym prostą odpowiedź na pytanie: Dlaczego Donald Tusk od wczoraj milczy ws. #GermanDeathCamps?” – powtórzył Pereira. Ostatecznie nie otrzymał odpowiedzi na zadane pytanie, a oświadczenia Tuska w tej sprawie jak nie było, tak nie ma.