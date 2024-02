Tusk odpowiada na zaproszenie prezydenta. Padła kąśliwa uwaga

W czwartek prezydent wydał postanowienie o zwołaniu na 13 lutego Rady Gabinetowej, która będzie poświęcona inwestycjom w Polsce, takim jak m.in. Centralny Port Komunikacyjny (CPK) i elektrownia jądrowa.

Andrzej Duda wskazał, że będzie to okazja do rozmów z przedstawicielami rządu i spokojnego przedyskutowania planowanych inwestycji oraz dalszych działań podejmowanych w tym zakresie. Dodał, że liczy na merytoryczną dyskusję w kwestiach niezwykle ważnych dla rozwoju i umocnienia bezpieczeństwa Polski.

Prezydent podkreślił, że spotkanie odbędzie się dwa miesiące po powołaniu nowego rządu.

Tusk odpowiada Dudzie. "Będziemy na zaproszenie czy na wezwanie prezydenta. Jak zwał, tak zwał"

– Rada Gabinetowa to format przewidziany przez konstytucję. Tam nie ma o czym dyskutować. To jest uprawnienie prezydenta, żeby zaprosić ministrów rządu na spotkanie. To jest spotkanie nieformalne w tym sensie, że nie ma tam żadnych kompetencji. To nie jest rząd, Rada Gabinetowa jest miejscem wymiany informacji między prezydentem a ministrami mojego rządu – powiedział premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w Brukseli.

– I oczywiście będziemy na zaproszenie czy na wezwanie – jak zwał tak zwał – pana prezydenta. Będziemy jego gośćmi. Bardzo chętnie podzielę się informacjami, chociaż one są dostępne, są w przestrzeni publicznej. Ale jeśli pan prezydent potrzebuje zwołania Rady Gabinetowej, żeby się dowiedzieć, co z CPK czy z energią atomową w Polsce, to możemy spokojnie na takim spotkaniu wszystko powiedzieć – stwierdził.

Premier zdeklarował również, że chciałby, aby spotkanie głowy państwa z jego gabinetem było transmitowane w mediach. – Byłbym bardzo usatysfakcjonowany, żeby nie było żadnych domysłów, żeby ta Rada była tak "live" we wszystkich telewizjach. Byłoby wszystko jasne o co chodzi, kto o czym debatuje, rozmawia. Ale tu oczywiście gospodarz decyduje, ja nie będę się w to w żaden sposób wtrącał – oświadczył Tusk.



Co to jest Rada Gabinetowa?

Na mocy art. 141 konstytucji w sprawach szczególnej wagi prezydent może zwołać Radę Gabinetową. Radę tę tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem prezydenta.

Rada Gabinetowa stanowi forum współpracy władzy wykonawczej, umożliwiające uzgodnienie wspólnego stanowiska. Nie przysługują jej jednak kompetencje Rady Ministrów. Stanowiska przedstawiane w toku Rady Gabinetowej i dokonywane uzgodnienia nie mają zatem charakteru prawnie wiążącego, lecz niosą w sobie istotny walor polityczny.

Tym sposobem prezydent może zwracać uwagę Rady Ministrów na ważne problemy i domagać się informacji co do zamiarów lub działań rządu w tych obszarach. Może też ustalać z Radą Ministrów wspólną strategię w określonych kwestiach.

