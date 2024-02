Wybory samorządowe. PKW zarejestrowała pierwsze sześć komitetów wyborczych

Na stronie internetowej PKW opublikowano "wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.".

Z dokumentu wynika, że PKW zarejestrowała pierwsze sześć komitetów wyborczych: Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy, Komitet Wyborczy Normalny Kraj, Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Obywatele i Sprawiedliwość, Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego oraz Komitet Wyborczy Ruch Naprawy Polski.

Termin na złożenie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego upływa 12 lutego.

Wybory samorządowe. Opublikowano rozporządzenie premiera

W poniedziałek w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie premiera Donalda Tuska w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych.

"Zarządza się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 7 kwietnia 2024 r." – czytamy w rozporządzeniu.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia. Zgodnie z nim do 4 marca będą mogły być zgłaszane listy kandydatów na radnych, a do 14 marca – kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W dniach 23 marca-5 kwietnia do godziny 24 rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety wyborcze.

Cisza wyborcza rozpocznie się o północy z 5 na 6 kwietnia i potrwa do zakończenia głosowania.

W dniu wyborów, 7 kwietnia, lokale wyborcze będą czynne od godziny 7 do 21. Druga tura odbędzie się dwa tygodnie później, 21 kwietnia.

