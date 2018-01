"Oklaskiwała skandaliczną wypowiedź ambasador Izraela szkalującą Polskę!". Internauci o zachowaniu wiceminister Gawin

W czasie uroczystości związanej z 73. rocznicą wyzwolenia Auschwitz ambasador Izraela odniosła się do nowelizacji ustawy o IPN. Według Anny Azari polski rząd chce ustanowić "kary dla świadectw ocalałych z zagłady". Według ambasadorki Izraela ustawa przyjęta przez polski Sejm budzi w Izraelu "dużo, dużo emocji" i jest przez rząd izraelski odrzucana. – Mamy nadzieję, że możemy znaleźć wspólną drogę, żeby zrobić jakąś zmianę w tej nowelizacji. Dlatego, że Izrael też rozumie kto budował Auschwitz i inne obozy i wszyscy wiedzą, że to nie byli Polacy. U nas to (nowelizację – red.) traktuje się jak niemożliwość powiedzenia prawdy o zagładzie, wszyscy są oburzeni – powiedziała.

Internauci wzięli pod lupę nagranie z wystąpienia Anny Azar. Zwrócili uwagę na jeden szczegół: gromkimi brawami i z uśmiechem na twarzy słowa te przyjęła wiceminister kultury Magdalena Gawin. Zachowanie to spotkało się z ostrą krytyką części użytkowników Twittera.