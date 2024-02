Mocny start kanału Stanowskiego. W piątek wywiad z prezydentem Dudą

"No to zaczynamy o 20:00. Nasz team to mikstura wybuchowa. Ale będziemy jeszcze dodawać do niej kolejne elementy. W tym składzie zaczynamy, ale to nie jest nasze ostatnie słowo" – tak początek nadawania Kanału Zero zapowiadał Krzysztof Stanowski. Założyciel portalu piłkarskiego Weszło, odszedł kilka miesięcy temu z innego projektu YouTube – Kanału Sportowego.

Kanał Zero ma publikować cykliczne rozmowy i programy tematyczne, dotyczące np. sportu, biznesu oraz kwestii bezpieczeństwa i geopolityki. W projekt zaangażowali się m.in. dziennikarze Robert Mazurek i Marcin Meller, prawnik Marcin Matczak, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Romuald Andrzejczak, raper Tede oraz analityk ds. wojskowości Jarosław Wolski.

Pierwszym gościem prezydent Duda

W czwartek o godz. 20 na Kanale Zero rozpoczęto nadawanie. Jako pierwsza została wyemitowana rozmowa z Krzysztofem Stanowskim, który poprowadził Przemysław Rudzki. – Idziecie na wywiad do prezydenta. Zaczęliśmy zastanawiać się w redakcji, czy kanał który startuje, może nabrać gigantycznego rozpędu dzięki fajnym vlogom, live'om, czy taki kanał powinien mieć wywiad z prezydentem? Wiadomo, że sytuacja wokół prezydenta, jakby powiedzieć, że nie jest najlepsza, to jakby nie powiedzieć nic. W naszej rzeczywistości to od razu naznacza – stwierdził Rudzki.

– Zapędzenie do zagrody. Przecież to jest totalny absurd, że odpalasz kanał na YT, chcesz zrobić coś dużego, chcesz żeby ludzie coś z tego wynieśli i się zastanawiasz, czy dobrym pomysłem na start kanału jest wywiad z prezydentem, czyli głową państwa. I myślisz, że się doczepią, nieważne co będzie w tym wywiadzie, to będzie łatka, że pisiory. To jest chore, że nie potrafimy rozmawiać – wskazywał Stanowski.

Dodał, że wystosowano także zaproszenia do Donalda Tuska oraz Szymona Hołowni. – Wszystkich zapraszamy. Z każdym chcemy rozmawiać. Na początek rozmawiamy z prezydentem, bo jest prezydentem. Po prostu – podsumował dziennikarz.

Wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą przeprowadzą wspólnie Krzysztof Stanowski oraz Robert Mazurek. Emisję zapowiedziano na piątek na godz. 20.

Czytaj też:

Startuje Kanał Zero Krzysztofa Stanowskiego. Wiadomo, od czego zaczną