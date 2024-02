MSWiA szykuje rewolucję na granicy z Białorusią. "SG pomoże uchodźcom"

W dniach od 27 do 31 stycznia funkcjonariusze Straży Granicznej nie odnotowali żadnej próby nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski – wynika z ostatnich raportów opublikowanych przez SG w mediach społecznościowych.

Do ostatnich zatrzymań nielegalnych imigrantów doszło w ubiegły piątek na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Czeremsze w województwie podlaskim.

Przez pierwszy miesiąc 2024 r. funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odnotowali jedynie kilkadziesiąt prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Dla porównania w styczniu 2023 r. cudzoziemcy próbowali sforsować granicę aż 1,5 tys. razy. Z kolei w styczniu 2022 r. odnotowano około 1 tys. takich przypadków.

W 2021 r. przywódca Białorusi Aleksandr Łukaszenka wywołał kryzys migracyjny. Najpoważniejsza próba wtargnięcia cudzoziemców na terytorium Polski miała miejsce 8 listopada 2021 r. Od tamtej pory polscy funkcjonariusze policji, Straży Granicznej i żołnierze codziennie patrolują strefę przygraniczną.

MSWiA szykuje dwie zmiany. Koniec z tzw. pushbackami?

MSWiA chce zobowiązać Straż Graniczną do powołania grup poszukiwawczo-ratowniczych w oddziałach umiejscowionych przy granicy z Białorusią – informuje dziennik "Rzeczpospolita" pisząc, że "Straż Graniczna pomoże uchodźcom". Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk wysłał w tej sprawie pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak wskazał, zadaniem grup "będzie prowadzenie działań mających na celu zapobieganie kryzysom humanitarnym, do tej pory odnotowywanych przez działaczy organizacji pozarządowych czy też lokalnych mieszkańców".

Kwestią do uregulowania pozostają tzw. pushbacki, czyli procedura zmuszania do powrotu za granicę. MSWiA zapowiada nowelizację rozporządzenia, zezwalającego na tzw. pushbacki. W tej sprawie apel do premiera Donalda Tuska wystosowało na początku stycznia 101 organizacji pozarządowych. Tzw. pushbacki zostaną jednak zatrzymane dopiero po zamknięciu szlaku migracyjnego – przekonuje nowe kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Czytaj też:

Rząd zapowiada strategię migracyjną. Będzie nowa ustawa o cudzoziemcachCzytaj też:

Kontrole na granicy ze Słowacją. Zapadła decyzja