Mężczyzna, który wybił szybę w domu syna Tuska, zgłosił się do prokuratury

W poniedziałek adwokat jednego z mężczyzn zadzwonił do prokuratury rejonowej w Gdańsku Wrzeszczu i przekazał, że jego klient sam się zgłosi do prokuraturze. Jak informuje Radio Zet, mężczyzna jest obecnie przesłuchiwany.

Do incydentu doszło we wrześniu ubiegłego roku. Syn byłego premiera od razu zgłosił sprawę na policję. Sprawa pod koniec grudnia została umorzona. Spotkało się to z oburzeniem Romana Giertycha. "Nasuwa się tylko jedno słowo: hańba" – napisał na Facebooku były wicepremier.