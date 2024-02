Wielki brat patrzy

Otóż to niedowierzanie dzisiaj brzmi jak dziecinna naiwność, a słowa przyjaciela stały się samosprawdzającą przepowiednią. Uświadomił mi to francuski film dokumentalny pt. „Kredyt społeczny mojej żony” (rok 2021). Autor filmu, Sébastien Le Belzic, mógł go nakręcić z bezpiecznej pozycji chyba tylko dlatego, że jest obywatelem francuskim. Ożenionym z Chinką i mieszkającym w Pekinie.