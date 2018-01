Dialog to nie ustępstwo

Maciej Pieczyński: Czy profesor Jacek Czaputowicz, politolog, szanowany także przez polityków opozycji, jako szef dyplomacji ma być wizerunkowym kwiatkiem do kożucha dobrej zmiany czy może personifikacją ustępstw?

Prof. Jacek Czaputowicz: Miło mi, że niektórzy działacze opozycji mają o mnie dobre zdanie. Natomiast to nie będzie dyplomacja ustępstw. Będę realizować politykę rządu Mateusza Morawieckiego czy – mówiąc szerzej – PiS. Nie sądzę, by jakiekolwiek moje dotychczasowe działania mogły świadczyć o zmianie stanowiska w ważnych sprawach dla obozu Zjednoczonej Prawicy. Być może uda mi się w trochę inny sposób prowadzić tę politykę, postawić na dialog z naszymi partnerami w Unii Europejskiej. Żeby przekonać ich do swoich argumentów, musimy być również otwarci na to, co oni mają do powiedzenia.