Prof. Szwagrzyk o ekshumacjach: W relacjach z Ukrainą "nie ma postępu", współpraca z Białorusią "bardzo dobra"

Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej pytany o negocjacje ze stroną ukraińską ws. możliwości prowadzenia prac poszukiwawczych na terytorium tego kraju, odpowiada: „Nie ma postępu. Są prowadzone rozmowy na poziomie dyplomatycznym, na tę chwilę nie możemy jednak mówić o żadnym przełomie w bardzo trudnych rozmowach ze stroną ukraińską”.

Profesor Szwagrzyk podkreśla, że do osiągnięcia sukcesu w rozmowach potrzebna jest tu dobra wola, przekonanie, poszukiwanie szczątków ludzkich nie może być nigdy i w żadnej sytuacji elementem gry prowadzonej przez instytucje danego państwa. – I to jest największy problem, bez jego rozwiązania nie posuniemy się ani o krok – dodaje.

Zdaniem historyka, „bez odpowiednich kroków podjętych przez stronę ukraińską, które by anulowały tę sytuację czy ją polepszały” nie można mówić o „żadnym postępie we wzajemnych relacjach”.

Przypomnijmy, że za sprawą decyzji władz w Kijowie, Ukraina pozostaje jedynym krajem, na terenie którego Polacy nie mogą prowadzić ekshumacji i upamiętniać swoich pomordowanych rodaków. Nawet białoruskie władze wykazują w tej materii zrozumienie. Co więcej, współpracę z nimi prof. Szwagrzyk ocenia jako "bardzo dobrą".

– Uzyskujemy wsparcie, zgody na badania, nie doświadczamy żadnych, ale to żadnych problemów, spotykamy się ze zrozumieniem, życzliwością. To daje nam podstawy do tego, żeby z optymizmem patrzeć w przyszłość – podkreślił wiceprezes IPN. – Staramy się także realizować w Polsce oczekiwania strony białoruskiej. Jak widać, można takie prace realizować w atmosferze wzajemnego zrozumienia – zauważył historyk.

