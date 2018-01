"Mówię to ja, Paweł Kukiz, który wybaczył, mimo iż Żyd-komunista zamordował mu Dziadka, a Ojca wysłał na Syberię". Kukiz odpowiada izraelskiemu politykowi

„Generalizowanie i stawianie Polaków na równi z niemieckimi nazistami również jest zbrodnią” – w ten sposób Paweł Kukiz odniósł się do słów Ja’ira Lapida, który stwierdził, że Niemcy zakładali obozy śmierci na terytorium Polski, gdyż wiedzieli, że ludność polska będzie im pomagać w mordowaniu Żydów. „W każdej nacji, w każdym Narodzie, panie Lapid, znajdą się bandyci, zwyrodnialcy i dewianci, (…). Czy to wśród Polaków, czy to wśród Żydów” – podkreślił Kukiz.

„Dlaczego większość obozów działała w Polsce? Ponieważ Niemcy wiedzieli, że przynajmniej część polskiego społeczeństwa będzie z nimi współdziałać” – napisał w felietonie dla "Times of Israel" Ja’ir Lapid, były izraelski minister finansów. Na te słowa postanowił zareagować Paweł Kukiz, który wskazał, że obozy zakładano w Polsce z prozaicznego powodu – to tutaj przed wojną żyło najwięcej Żydów na świecie. „Zadał Pan sobie pytanie DLACZEGO AKURAT POLSKĘ umiłowała Żydowska Diaspora ??? Bo "wiedziała, że część Polaków będzie ich mordować"??? Pan oszalał ???” – pytał, dodając, że „Niemcy to bardzo praktyczny Naród” i właśnie dlatego „nazistowską, bandycką eksterminację Ludności Żydowskiej realizowali tam, gdzie tej Ludności było najwięcej. Oszczędzili na transporcie. No chyba, że uważa Pan, że w przypadku wywiezienia Polskich Żydów do Niemiec uniknęliby Oni Holokaustu, osłaniani mężnymi piersiami Wehrmachtu, SS i GESTAPO”... – ironizował. Kukiz podkreślił, że generalizowanie w tak trudnych i bolesnych sprawach w niczym nie pomoże. Jako przykład, Kukiz podał, że jego rodzina wycierpiała z powodu z żydowskiego komunisty, co nie uprawnia nikogo do przenoszenia ciężaru tej zbrodni na całą społeczność żydowską. „I mówię to ja, Paweł Kukiz, który wybaczył mimo iż Żyd-komunista zamordował mu Dziadka a Ojca wysłał na Syberię. Który uwielbia Singera, kocha twórczość Etgara Kereta a wiersze Brzechwy przypominają mi Tatę, bo zawsze czytał mi je do snu. Znajmy miarę, Panie Lapid” – zakończył swój wpis. Czytaj także:

