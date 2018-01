Ambasador Izraela: Mówiłam, bo musiałam. Ta burza zaczęła się w Izraelu

Ambasador wskazała, że Polska wybrała jej zdaniem zły moment na nowelizację ustawy o IPN.

– Myślę, że to nie byłam ja sama, a była to ta ustawa, nowelizacja ustawy. Dla Izraela godzina, w której to było przyjęte, Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holocauście, to poważny dzień. Ta burza zaczęła się w Izraelu. Ja mówiłam dlatego, że musiałam – zapewniała na antenie RMF FM.

– Miałam coś innego do powiedzenia, ale w Izraelu już była decyzja premiera. Miałam swoje instrukcje – dodała.

Ambasador na stwierdzenie dziennikarza dotyczące, że chyba nie wszyscy w Izraelu zdają sobie sprawę, że obozy śmierci budowali Niemcy, przyznała mu rację.

– Może nie wszyscy w Izraelu o tym wiedzą – zgodziła się.

Azari zaznaczyła jednak, że państwo Izrael, jego organy oraz przedstawiciele przeciwstawiają się używaniu terminu „polskie obozy śmierci”. Dziennikarz RMF FM, Robert Mazurek, wskazał w tym momencie, że przecież Ja’ir Lapid, człowiek, który oskarża Polaków o współudział w holocauście, jest byłym ministrem finansów Izraela.

– Lapid to nie rząd – on bardzo chce być w rządzie – odparła Azari.

Ambasador przyznała, że państwo polskie ma prawo bronić swojego dobrego imienia, ale omawiana ustawa jej zdaniem jest zbyt szeroka.

– Idzie zbyt daleko – przekonywała.

„Zimna wojna? Mam nadzieję, że nie”

– Zimna wojna dyplomatyczna? Mam nadzieję, że nie. Zimna wojna była długa. Chcemy, żeby kryzys trwał krótko – mówiła pani ambasador na temat obecnych stosunków Polski z Izraelem.

Anna Azari zaznaczyła, że ma nadzieję, że oba państwa „nie wyrzucą do kosza” relacji budowanych przez ostatnie 27 lat.

