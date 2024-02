Miszczak ściągnął kolegę z TVN-u. Będzie jego prawą ręką

Edward Miszczak zaskoczył wszystkich swoim odejściem z TVN w czerwcu 2022 r. W stacji pracował 25 lat. W styczniu 2023 roku został dyrektorem programowym i wiceprezesem Telewizji Polsat.

Wirtualne Media donoszą teraz o kolejnym dużym transferze z TVN-u do Polsatu. Szeregi stacji Solorza ma zasilić jeden z kluczowych współpracowników Edwarda Miszczaka z czasów jego pracy w TVN – Piotr Ochalski. Nie ma oficjalnych informacji na temat tego, czym się zajmie, ale w stacji mówi się, że ma być prawą ręką dyrektora programowego Polsatu.

Edward Miszczak będzie miał nową "prawą rękę". Ściągnął wieloletniego pracownika TVN do Polsatu

Przejście Piotra Ochalskiego do Polsatu potwierdził rzecznik prasowy stacji, Tomasz Matwiejczuk. Pracowników stacji nie poinformowano jednak jaką funkcję obejmie. Ochalski pojawił się już na wiosennej konferencji ramówkowej Polsatu, która odbyła się 1 lutego.

Funkcję zastępcy dyrektora programowego Polsatu pełni obecnie jedynie Katarzyna Wajda, która od 2018 r. była zastępczynią poprzedniej dyrektor programowej Polsatu Niny Terentiew (obecnie członkini rady nadzorczej firmy). W dziale programowym Wajda pracuje od 2007 r.

Z kolei Piotr Ochalski w TVN pracował przez 21 lat, związał się ze stacją w 2002 r. Przez wiele lat był jednym z najbliższych współpracowników Edwarda Miszczaka. Odegrał kluczową rolę w powstaniu serwisu streamingowego Player.pl, kierował również TVN Emotion Studio, które zajmowało się produkcją treści do internetu. Jako zastępca dyrektora programowego, nadzorował działania TVN w obszarze online oraz w social mediach. Później, jako dyrektor działu mediów, odpowiadał za przełożenie badań marketingowych na ofertę programową i działania marketingowe. Z TVN rozstał się w styczniu 2023 roku.

To nie pierwszy współpracownik, którego Edward Miszczak ściągnął do Polsatu. Niedawno szeregi stacji zasili Wojciech Iwański, który po 14 edycjach przestał reżyserować emitowany w TVN show "Mam talent!". Wiosną 2024 roku będzie odpowiadał za "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Wyreżyserował on siedem pierwszych edycji tanecznego show, kiedy emitował je jeszcze TVN, później program przejął Jan Kępiński.

