Większość Polaków oczekuje "istotnych zmian" w polityce rządu [SONDAŻ]

„Czy, Pana(i) zdaniem, ogólnie rzecz biorąc, rząd Mateusza Morawieckiego powinien kontynuować politykę rządu Beaty Szydło czy też w polityce rządu powinny nastąpić istotne zmiany?” – tak brzmiało pytanie zadane przez CBOS.

Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości aż 64 proc. respondentów opowiedziało się za kontynuacją, a jedynie 26 proc. domagało się wprowadzenia zmian.

To samo pytanie zadano również ogółowi Polaków, co przyniosło zupełnie inne wyniki. W tym wypadku 56 proc. ankietowanych opowiedziało się za potrzebą wprowadzenia „istotnych zmian” w stosunku do polityki prowadzonej przez Beatę Szydło.

29 proc. respondentów opowiedziało się za kontynuacją, 14 proc. badanych stwierdziło, że „trudno powiedzieć”, a 1 proc. ankietowanych odmówił odpowiedzi na pytanie.

