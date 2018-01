Polskie Radio uruchomiło serwis GermanDeathCamps.info

Serwis ruszył o godz. 12.00. Jak tłumaczą jego twórcy, "powstał w związku z pojawiającymi się regularnie w światowych mediach kłamstwami o "polskich obozach śmierci". Na stronie zgromadzone zostało kompendium wiedzy związanej z niemieckimi, nazistowskimi obozami koncentracyjnymi i zagłady".

– Zależało nam na tym, aby ta pigułka informacyjna poprzez swoją przystępność mogła trafić do jak największej liczby osób. Serwis jest skierowany przede wszystkim do odbiorców zagranicznych, bo to właśnie tam, jak widzimy, są największe braki w wiedzy o obozach koncentracyjnych i zagładzie w czasie II wojny światowej. W najbliższych miesiącach planujemy powiększenie serwisu o inne wersje językowe – mówi DoRzeczy.pl, Krzysztof Kossowski, wicedyrektor portalu PolskieRadio.pl.

Serwis GermanDeathCamps.info przygotowano w trzech wersjach językowych – angielskim, polskim i niemieckim.