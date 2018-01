Facebook nie dla dzieci

Małe dzieci nie są gotowe do posiadania kont w mediach społecznościowych, to będzie prowadzić do nieporozumień i konfliktów – apelują eksperci i krytykują Facebooka za wypuszczenie aplikacji skierowanej tylko dla najmłodszych.

Messenger Kids to jedna z pierwszych aplikacji skierowanych do najmłodszych, którzy nie mogą korzystać z normalnego serwisu Facebook. W regulaminie serwisu zapisane jest bowiem, że osoby poniżej 13. roku życia nie mogą z niego korzystać. Ograniczenie wiekowe ma chronić dzieci przed nieodpowiednimi treściami czy reklamami, ale także ograniczyć czas jaki dzieci spędzają przed komputerem i telefonem. Teraz jednak najmłodsi mogą korzystać z aplikacji Messenger Kids, która nie wymaga posiadania konta na Facebooku. Przy zakładaniu aplikacji potrzebna jest zgoda rodzica, a konto w Messenger Kids pozostaje pod kontrolą dorosłego. Rodzic nie może podglądać rozmów, ale może decydować z kim może rozmawiać jego dziecko. Zapewnia to bezpieczeństwo dziecka – bo nieznajoma osoba nie będzie mogła nawiązać kontaktu z dzieckiem. Na razie aplikacja dostępna jest tylko w Stanach Zjednoczonych i już wzbudziła falę krytyki. Nie dla dzieci Eksperci z zakresu dziecięcej psychologii stwierdzili, że umożliwianie najmłodszym szerszej komunikacji przez aplikację pogłębi tylko problem zbyt długiego czasu jaki dzieci spędzają przy komputerze i telefonie. – Małe dzieci nie są gotowe na posiadania kont w mediach społecznościowych – napisano w liście do twórcy Facebooka Marka Zuckerberga. Jak tłumaczą psychologowie, dzieci w szkole podstawowe są za małe, żeby rozsądnie prowadzić relacje w świecie mediów społecznościowych, co będzie prowadzić do nieporozumień i konfliktów.