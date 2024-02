Potężny cios w Hołownię. Ważni działacze rezygnują

O rezygnacji trzech działaczy z zarządu wojewódzkiego partii Polska 2050 poinformował we wtorek poseł Adam Gomoła.

Ważni działacze Polski 2050 odchodzą z partii

Jak przekazał, chodzi o szefa struktur wojewódzkich Piotra Sitnika, sekretarza Aleksandrę Pawlik oraz skarbnika Karolinę Sabok.

Poseł zapewnił, iż nie zna powodów rezygnacji tych osób z członkostwa w partii. Jak dodał, nowy zarząd zostanie prawdopodobnie wyłoniony w przyszłym tygodniu.

Co z wyborami samorządowymi?

Decyzja członków opolskiego zarządu jest o tyle problematyczna, gdyż następuje na niedługo przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Poseł Gomoła wyraził przekonanie, że nie odbije się to jednak na trwającej kampanii wyborczej. Jak wyjaśnił, pracami tymi kieruje oddzielny sztab.

Przypomnijmy, że Polska 2050 wystartuje w wyborach samorządowych wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym, jak to miało miejsce w wyborach do Sejmu. Decyzję w tej sprawie oficjalnie ogłosili już 11 stycznia Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Dzięki tej fali, która w niezwykły sposób uruchomiła się szczególnie w ostatnich dniach przed wyborami parlamentarnymi, wygraliśmy. Polska wygrała. Polska się odradza. Zmiany wymagają czasu. Będzie szybciej, gdy zwyciężymy w samorządzie. A żeby zwyciężyć w samorządzie, to Trzecia Droga jedzie dalej, jedziemy razem do wyborów samorządowych. Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe utworzą wspólny komitet wyborczy do sejmików wojewódzkich, rad powiatów i rad gmin – mówił wówczas prezes PSL.

Już wkrótce ma dojść do zgłoszenia komitetu wyborczego na czele którego stanie wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, europoseł tej partii Adam Jarubas.

Wybory samorządowe 2024 zostały zarządzone na 7 kwietnia. W przypadkach, gdzie konieczne będzie przeprowadzenie drugiej tury, odbędzie się ona 21 kwietnia. Poprzednie wybory samorządowe w Polsce odbyły się 21 października 2018 roku. W tym samym roku kadencję samorządów wydłużono do pięciu lat.

