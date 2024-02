Szarpanina przed Sejmem. Posłowie PiS starli się ze Strażą Marszałkowską

Od momentu ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudę i wyjścia z więzienia obaj politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiadali, że pojawią się w Sejmie, aby sprawować mandat poselski. Marszałek izby Szymon Hołownia stoi jednak na stanowisku, że mandaty obu polityków wygasły w wyniku prawomocnego wyroku sądu z grudnia 2023 roku.

Media spekulowały, że w środę może dojść nawet do przepychanek ze Strażą Marszałkowską. Nie wykluczał tego Maciej Wąsik, który w rozmowie z Wirtualną Polską zapowiadał, że tylko użycie siły ze strony strażników może przeszkodzić mu w wejściu na salę głosowań.

Szarpanina przed Sejmem

Plan polityków PiS zakładał, że wejdą do Sejmu zwartą grupą, tak aby uniemożliwić zatrzymanie Kamińskiego i Wąsika. Zgodnie ze stanowiskiem marszałka mogą oni wejść do budynku, jednak jak byli posłowie muszą to zrobić przez biuro przepustek.

Idących do budynku posłów próbowała zatrzymać Straż Marszałkowska. Doszło do szarpaniny. Strażnikom ostatecznie udało się zatrzymać Kamińskiego. Maciej Wąsik przedarł się przed kordon, ale został zatrzymany przed wejściem do budynku. W sieci pojawiły się nagrania z całego zajścia. Widać na nich m.in. Antoniego Macierewicza, Dariusza Mateckiego i Roberta Telusa. W grupie posłów był także Jarosław Kaczyński. Jemu udało się wejść do środka.

twittertwitter

– Pan marszałek Hołownia wysłał w styczniu pieniądze na prowadzenie mojego biura poselskiego. To znaczy że jestem posłem czy nie jestem? Po co mi wysyłał te pieniądze, skoro jego zdaniem nie jestem posłem? – powiedział Wąsik w rozmowie z dziennikarzami przed wejściem do Sejmu.

– Funkcjonariusze wykonywali swoje polecenia. Straż Marszałkowska chce zapewnić spokojne obrady. Politycy PiS próbują się z nimi przepychać. Tak nie powinno być. Trzeba chronić osoby w mundurze – powiedział z kolei Jacek Cichocki, szef Kancelarii Sejmu.

Politycy PiS zapowiadają, że mają alternatywny pomysł na wprowadzenie Kamińskiego i Wąsika na salę obrad.

Czytaj też:

Mariusz Kamiński wybiera się do Sejmu. Tajemnicza zapowiedźCzytaj też:

Wąsik: Tusk inspiruje wszystkie działania przeciwko nam