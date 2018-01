Zbrodniarz, książka i... cenzura

Gdy w grudniu 2017 r. ukazała się nowa książka Magdaleny Ogórek pt. „Lista Wächtera. Generał SS, który ograbił Kraków”, można się było spodziewać, że wywoła dyskusję. W końcu polityczna atmosfera wokół reparacji wojennych gorąca, a sam temat odzyskania wykradzionych z Polski dzieł sztuki – otwarty. Dosyć szybko okazało się jednak, że na debatach w gronie ekspertów się nie skończy. Z pretensjami oraz zapowiedzią sądowej blokady dystrybucji książki wystąpił bowiem Horst von Wächter – syn Ottona von Wächtera, zastępcy Hansa Franka, gubernatora okupowanych ziem polskich. Chociaż jeszcze kilka miesięcy wcześniej udostępniał Magdalenie Ogórek rodzinne archiwa, to dziś twierdzi, że został okłamany. A historia jego ojca to losy człowieka ratującego Żydów i Polaków. Trudno o większe kuriozum i dowód na to, że denazyfikacja w Niemczech oraz Austrii nigdy nie przebiegła do końca.