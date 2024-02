PiS nie odpuszcza. Sejm będzie debatował nad CPK

Trwają spekulacje na temat przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że budowa lotniska w Baranowie oraz związane z nią inwestycje kolejowe to projekty strategiczne, które przyczynią się do rozwoju kraju. Mają też wymiar związany z bezpieczeństwem. Z kolei strona rządowa mówi o potrzebie przeprowadzenia audytu. Na podstawie jego wyników chce podjąć decyzję, co do przyszłości inwestycji. Takie deklaracje składa m.in. Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK, choć wielu podejrzewa, że rzekome negatywne wyniki audytu będą podstawą do anulowania inwestycji.

W środę szef rządu opublikował wpis poświęcony inwestycji. "Debata o przerwaniu budowy CPK jest bez sensu. PiS tej budowy przecież nawet nie zaczął" – stwierdził Donald Tusk. Premier dodał, że "równie dobrze można dyskutować o jakości elektrycznych aut Izera".

Błaszczak: Debata ma sens

To jednak nie koniec sprawy CPK. Mariusz Błaszczak zapowiedział, że w czwartek Sejm będzie debatował nad sprawą projektu. "Jutro w Sejmie na wniosek klubu PiS odbędzie się debata o przyczynach zatrzymania programu inwestycyjnego CPK przez koalicję 13 grudnia" – poinformował poseł PiS na portalu X.

"Dyskusja nad projektem, który uzyskał ponadpartyjne poparcie nie jest bez sensu. Miliony Polaków wiedzą, że CPK to szansa na rozwój dla całej gospodarki. To projekt, który musi powstać, niezależnie od tego która opcja polityczna jest u władzy" –dodaje polityk.

Horała: Tusk manipuluje. Oto fakty

Wpis Tuska wywołał falę komentarzy. Odniósł się do niego m.in. były pełnomocnik rządu ds. CPK, Marcin Horała (pełnił tę funkcję w rządzie Mateusza Morawieckiego).

Polityk przekonuje, że "Tusk jak zwykle manipuluje, żerując na ignorancji swoich wyznawców". Następnie w punktach streścił to, co się udało w obszarze CPK przed 13 grudnia.

"Przeprowadzone wszystkie badania, formalności i zgody dla lotniska: master plan, zatwierdzony plan generalny, decyzja środowiskowa (samo postępowanie o DUŚ z inwentaryzacją środowiskową to w polskich realiach bywa kilka lat przy dużych inwestycjach), złożony wniosek o decyzję lokalizacyjną. Wbiliśmy 'pierwszą łopatę;, rozpoczęły się przygotowawcze prace budowlane na terenie lotniska. Ponad 1300 ha gruntów zostało dobrowolnie zakupionych, 80 proc. właścicieli nieruchomości zabudowanych zgłosiło się do programu. Pozyskaliśmy ofertę inwestora strategicznego – konsorcjum Vinci i IFM gotowego zainwestować do 8 mld zł w zamian za mniejszościowe udziały w lotnisku" – wylicza Horała. Jego pełny wpis można przeczytać W TYM miejscu.

