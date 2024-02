Kolejne odejścia ze znanej gazety. Co się tam dzieje?

We wtorek portal Wirtualne Media poinformował, że z "Dziennika Gazety Prawnej" znikają trzy duże nazwiska. Wszyscy dziennikarze, którzy zdecydowali się złożyć wypowiedzenia, pracowali w tym tytule kilkanaście lat. W czwartek ten sam serwis przekazuje informację o odejściu kolejnych pracowników gazety. Chodzi o trzy osoby z Działu Projektów Korporacyjnych.

Kolejne odejścia z "Dziennika Gazety Prawnej". Zaskakujące ruchy w znanym tytule

Jak dowiedziały się Wirtualnemedia.pl, trzy osoby z Działu Projektów Korporacyjnych "Dziennika Gazety Prawnej" (Infor PL) z końcem stycznia złożyły wypowiedzenia. Odchodzi m.in. dyrektorka działu Katarzyna Dyniec, którą na tym stanowisku zastąpi Anna Beczek.

Poza nią znikają również Rafał Zieliński i Magdalena Wiśniewska z Działu Projektów Korporacyjnych.

– Potwierdzamy, że z Działu Projektów Korporacyjnych Centrum Reklamy odchodzą wyżej wymienione osoby – przekazała w rozmowie z Wirtualnymi Mediami Beata Rzymowska, dyrektor Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim Inforu.

– Od 1 marca na kierownika Działu Projektów Korporacyjnych awansowała Anna Beczek. Zadaniem jej zespołu będzie realizacja celów w 2024 roku. Jednocześnie informujemy, że Grupa Infor w ostatnich miesiącach zwiększyła zatrudnienie o 30 nowych osób – dodała Rzymowska.

Z "DGP" odchodzą Żółciak, Osiecki i Klinger

Serwis Wirtualne Media ustalił, że pod koniec stycznia tego roku kilkoro długoletnich dziennikarzy "Dziennika Gazety Prawnej" złożyło wypowiedzenia i w najbliższym czasie zakończy współpracę ze znaną redakcją.

Według tych ustaleń, w "Dzienniku Gazecie Prawnej" nie przeczytamy już tekstów Tomasza Żółciaka, Grzegorza Osieckiego i Klary Klinger. Informację o swoim odejściu dziennikarze potwierdzają w rozmowie z Wirtualnemedia.pl. Zostali również zapytani o dalsze plany zawodowe, ale nie chcieli ich zdradzać.

– Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że złożyłem wypowiedzenie. I to w zasadzie kończy sprawę – poinformował Osiecki. To samo redakcja Wirtualnych Mediów usłyszała od Żółciaka.

– Mogę potwierdzić, że będę odchodzić. W bardzo dobrych relacjach, ponieważ "DGP" jest jednym z mniej toksycznych miejsc, jakie w życiu poznałam. Trudno je opuścić, dlatego tak długo tu pracowałam – dodała w rozmowie z serwisem Klinger.

Dziennikarze żegnają się ze znanym tytułem. Czym się zajmowali?

Serwis Wirtualne Media przybliża też sylwetki dziennikarzy, którzy zdecydowali się zakończyć współpracę z "DGP".

Klara Klinger w pracowała tam od 2010 roku. Należała do działu Kraj/Gospodarka, gdzie zajmowała się głównie tematyką społeczną, zdrowotną i edukacyjną. Wcześniej współtworzyła dział Społeczeństwo w "Dzienniku", gdzie spędziła cztery lata. W przeszłości przez rok związana z Polską Agencją Prasową.

Tomasz Żółciak dla "DGP" pracował od 2010 roku. Zajmował się tematami politycznymi. Jest współautorem (wraz z Grzegorzem Osieckim) podcastu "Z drugiej strony".

Grzegorz Osiecki z "DGP" związany był od 2009 roku, czyli od momentu powstania tytułu. Wcześniej związany był m.in. z "Dziennikiem", Polskim Radiem i Telewizją Polską.

