Szydło chce oceniać prace rządu "pod kątem oddziaływania na rodzinę". Wicepremier na czele Komitetu Społecznego

Wicepremier Szydło podczas dzisiejszego, pierwszego posiedzenia Komitetu Społecznego Rady Ministrów wskazała na dwa podstawowe cele, którymi ma zająć się nowy organ. Pierwszy z nich to demografia. Ma to być w zamyśle Szydło projekt długofalowe, obliczony na lata.

– Demografia jest w tej chwili największym wyzwaniem Polski, stojącym przed nami. Ten cel, wprowadzenia projektów, programów wspierających polską demografię, jest niezwykle istotny – przekonywała Beata Szydło na konferencji w kancelarii prezesa rady ministrów.

Długofalowa strategia

Wicepremier zapowiedziała również, że zamierza wziąć udział w pracach nad przygotowaniem strategii, która miałaby zacząć być realizowana od 2020 roku.

– Ma to być dokument programowy, strategiczny, który chcemy przygotować tak aby mógł być jeszcze przyjęty przez rząd pod koniec obecnej kadencji, przez parlament i by stał się podstawą do wyznaczenia celów polityki społecznej w kolejnych kadencjach parlamentu i dla kolejnej kadencji polskiego rządu – tłumaczyła.

Ocena prac rządu

Drugim celem, jaki postawiła ogłosiła Beata Szydło, będzie ocenianie projektów, nad którymi pracuje rząd.

– W bieżących sprawach będziemy koncentrowali się na ocenie tych projektów, które w tej chwili są realizowane i przygotowywane w poszczególnych resortach. Zwróciłam się dzisiaj do członków rady ministrów o przedstawienie komitetowi takich projektów, zamiarów które resorty przygotowują tak aby Komitet Społeczny mógł się również do nich odnieść. Drugi konkretny wniosek, który dzisiaj został podjęty przez komitet, to zwrócenie się do premiera o wyrażenie zgody żeby w regulaminie prac Rady Ministrów umieścić iż każdy projekt przyjmowany przez rząd, każda ustawa, uchwała będzie również oceniana pod kątem oddziaływania na rodzinę – mówiła wicepremier Szydło.

