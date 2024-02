Jest nowy dyrektor TVP3. Po latach wraca do Telewizji Polskiej

Rewolucja w mediach publicznych rozpoczęła się 20 grudnia. Minister Bartłomiej Sienkiewicz odwołał wówczas prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra. Niecałą godzinę po publikacji oświadczenia resortu kultury przestały nadawać stacje TVP Info i TVP3 (zamiast nich zaczęto emitować sygnał TVP1 i TVP2). Chwilę później padła też strona internetowa stacji. 27 grudnia minister kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o postawieniu ich w stan likwidacji. 26 grudnia wznowiono emisję TVP3, ale bez programów regionalnych, które stopniowo wracały w kolejnych tygodniach wraz z nowymi władzami.

Po odwołaniu pod koniec grudnia Piotr Kierzkowski z funkcji dyrektora TVP3 do tej pory nie wskazano nikogo na jego miejsce. Teraz w mediach pojawiło się nazwisko nowego szefa.

Jest nowy szef TVP3. Po latach wraca do Telewizji Polskiej

Kanał TVP3, nadający pasmo wspólne i programy ośrodków regionalnych, musiał długo czekać na swojego szefa. Jak informuje serwis Tusochaczew.pl, będzie nim Sławomir Majcher.

W rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl, dyrektor generalny Tomasz Sygut potwierdził tę informację.

Kim jest Sławomir Majcher?

Jak podkreśla serwis, nowy dyrektor jest z wykształcenia dziennikarzem, muzealnikiem i menadżerem kultury. Nie będzie to jego debiut w Telewizji Polskiej, do 2016 roku był ponad 20 lat związany ze stacją. Pracował w TVP jako reporter, redaktor, wydawca, autor felietonów, reportaży i audycji, m.in. o tematyce sportowej i turystycznej. Od października 2011 r. do 2016 r. był dyrektorem TVP3 Warszawa.

Po zwolnieniu z TVP, w latach 2017–2019 kierował działem ekspozycji i wystaw czasowych Stacji Muzeum w Warszawie oraz pracował jako koordynator projektów, konferencji, wystaw i wydarzeń organizowanych przez Stację Muzeum. Od listopada 2020 r. Sławomir Majcher był dyrektorem Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

