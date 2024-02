Wojsko na polskich drogach. Jest komunikat Sztabu Generalnego

Steadfast Defender 2024 to największe ćwiczenia NATO od 1988 r. W manewrach weźmie udział około 100 tys. żołnierzy z 31 krajów członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Szwecji, która jest na ścieżce akcesyjnej do Paktu. Ćwiczenia potrwają do końca maja. Większość działań odbędzie się państwach Europy Środkowej, w tym w Polsce.

"Na europejskie poligony wyjedzie łącznie około 100 tys. żołnierzy NATO w ramach manewrów Steadfast Defender 2024, które odbędą się głównie w Europie Środkowej. Steadfast Defender 2024 składa się z 16 mniejszych ćwiczeń narodowych. Wśród nich kluczową rolę odgrywa ćwiczenie Dragon 24. Ćwiczenia mają charakter defensywny i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu. W najbliższy poniedziałek rozpoczną się pierwsze przemieszczenia sprzętu na terenie Polski" – poinformował w czwartek Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Zwiększony ruch pojazdów wojskowych

Wojsko przemieszczać się będzie niemal po wszystkich województwach, na autostradach i drogach ekspresowych oraz krajowych. "Przejazdy kolumn będą również wykorzystane jako element szkoleniowy m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sił sojuszniczych, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami" – czytamy w komunikacie.

Sztab Generalny zaapelował o niepublikowanie zdjęć obrazujących ruchy wojska. "Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności" – wskazano.

"Kolumny będą eskortowane i zabezpieczane przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego, we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane także z właściwymi władzami, w tym lokalnymi. Zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności. Przypominamy, że nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Za utrudnienia przepraszamy" – przekazał Sztab Generalny Wojska Polskiego.

