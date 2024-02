To z nią zmierzy się Trzaskowski. "Bardzo mocna kandydatura"

O tym, że to Magdalena Biejat będzie reprezentowała Lewicę w bitwie o stolicę informuje w czwartek Interia. Serwis podkreśla, że wybór jest już praktycznie pewna, choć formalnie decyzja jeszcze nie zapadła.

Magdalena Biejat kandydatką Lewicy na prezydenta Warszawy

Partyjni koledzy wypowiadają się o o Biejat w samych superlatywach i nie mają wątpliwości: To bardzo mocna kandydatura.

– Nie wydaje mi się, żeby były w ogóle jakieś inne, poważne kandydatury – przyznaje w rozmowie z portalem wprost osoba z władz Nowej Lewicy. Tak naprawdę jedyną prawdziwą niewiadomą zdaje się obecnie moment ogłoszenia tej kadydatury. Lewica nie ukrywa, że szuka najodpowiedniejszego.

– Nie chcemy, żeby nasza decyzja rozmyła się w tym, co dzieje się teraz w Sejmie i generalnie w polityce. Szukamy optymalnego momentu – tłumaczy polityk Nowej Lewicy z rządu.

Kiedy ogłoszenie decyzji?

Jak ustaliła Interia, decyzja w tej sprawie miała być podjęta jeszcze w tym tygodniu. Termin ten jest jednak mało realny z uwagi na fakt, że kandydatura musi zostać wcześniej zaakceptowana przez warszawskie władze partii, później zaś jeszcze przez Radę Mazowiecką. Prawdopodobnie więc stanie się to na początku przyszłego tygodnia.

Magdalena Biejat nigdy nie ukrywała, że jej ambicje sięgają wysoko. – W Warszawie idziemy szerszą koalicją, również z ruchami miejskimi, ale jeśli mnie pan pyta czy w to wchodzę, to mogę powiedzieć, że oczywiście chciałabym, żeby kandydatem Lewica kobieta, jestem zainteresowana, ta rozmowa jest na stole, jest to jedna z możliwości – mówiła w ubiegłym tygodniu na antenie TVN24.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. W przypadkach, gdzie konieczna będzie druga tura zostanie ona przeprowadzona 21 kwietnia.

