Co dalej z programem "laptop dla ucznia"? Oto plan rządu

Laptopy w 2025 roku

"W 2023 roku uczniowie IV klas otrzymali od rządu laptopy na podstawie ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Wedle założeń program 'Laptop dla ucznia' miał być kontynuowany w kolejnych latach. Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego nie zabezpieczył jednak finansowania na realizację programu i nie wpisał tego wydatku do projektu ustawy budżetowej, mimo że Komisja Europejska kwestionowała sfinansowanie zakupu laptopów w ramach KPO. Ostatecznie pod koniec listopada 2023 roku Komisja Europejska wskazała, że wydatek nie będzie kwalifikowany do refinansowania. Cały program został przygotowany na szybko, bez kompleksowej strategii, bez konsultacji, nie przygotowano także żadnej edukacyjnej aplikacji, która miałaby realnie wspierać rozwój kompetencji cyfrowych dzieci, bądź wspierać rodziców. Nowy rząd zamierza uzdrowić ten program, tak, aby dawał on realne wsparcie dla uczniów. Jego założenia będą konsultowane – zarówno w zakresie doboru sprzętu, jak i narzędzi edukacyjnych dostarczonych uczniom. Założeniem jest, aby uczniowie otrzymali urządzenia mobilne w 2025 roku" – czytamy w komunikacie.

Ministerstwo podało koszty programu "Laptop dla ucznia" w roku 2023 i szacunek kosztów na rok 2024: 1,15 mld zł – wydano na zakup laptopów dla uczniów w 2023 – z KPO (prefinansowanie); 1,3 mld – potrzebne jest na realizację programu w 2024 – z Budżetu Państwa (poprzedni rząd nie wpisał tych środków do projektu ustawy budżetowej), wskazano w informacji.

Program naprawczy

"W 2024 roku program 'Laptop dla ucznia' nie będzie kontynuowany w dotychczasowej formule. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji wypracuje nowe założenia programu tak, aby realnie podnosił potencjał i kompetencje cyfrowe uczniów i wspierał nauczycieli. W przyszłym roku uczniowie otrzymają urządzenia mobilne. Rodzaj sprzętu, niezbędne oprogramowanie i zabezpieczenia będą przedmiotem analizy oraz dyskusji z partnerami społecznymi i rodzicami" – podano także.

Jak zapowiedział resort, wprowadzony zostanie program naprawczy. Instytut Badań Edukacyjnych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotuje analizy dot. wykorzystywania nowych technologii w edukacji i potrzeb sprzętowych na różnych etapach edukacji oraz wykorzystania różnych urządzeń, w tym mobilnych. Do końca czerwca MEN przygotuje nową kompleksową Politykę Cyfryzacji Edukacji – wspólnie z IBE i ekspertami. Zrealizowane zostaną oba kamienie milowe. Niewydane laptopy z poprzedniej edycji trafią do szkół ponadpodstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego i szkół w małych ośrodkach, czytamy dalej.

"Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele dzieci oraz ich rodziców czekało na to, aby w tym roku odebrać obiecane im laptopy. Zaczynając naszą pracę w rządzie wierzyliśmy w to, że cały program był przygotowany profesjonalnie. To, co zastaliśmy oraz to, co ustaliliśmy, pokazało nam jednak, że tak nie było. Niestety wiele informacji było ukrywanych przed opinią publiczną przez naszych poprzedników. To nie był program cyfryzacji, a program wyborczy. Przez błędy i zaniedbania poprzedniego rządu jesteśmy zmuszeni do zawieszenia programu 'Laptop dla ucznia'. Po uzdrowieniu wróci w nowej kompleksowej formule 'Cyfrowy uczeń'" – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, cytowany w komunikacie.

