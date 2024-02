Wywiad Putina z Tuckerem Carlsonem. Padły słowa o Polsce

Amerykański dziennikarz Tucker Carlson, były pracownik Fox News, przybył do Moskwy kilka dni temu. Jest pierwszym zachodnim dziennikarzem, który rozmawiał z Putinem od czasu, gdy prawie dwa lata temu rozpoczęła się inwazja na Ukrainę. W trwającej ponad dwie godziny rozmowie pojawił się także polski wątek.

Czy Rosja może zaatakować Polskę?

Na pytanie, czy Moskwa ma jakieś roszczenia terytorialne na kontynencie europejskim, rosyjski przywódca odpowiedział, że "to absolutnie wykluczone".

Zapewnił także, że Rosja może użyć siły militarnej przeciwko Polsce "tylko w jednym przypadku, jeśli Polska zaatakuje Rosję". – Dlaczego? Ponieważ nie jesteśmy zainteresowani Polską, Łotwą ani żadnym innym miejscem. Dlaczego mielibyśmy to robić? Nie mamy żadnego interesu – przekonywał.



Komentatorzy zwracają uwagę, że przed 24 lutego 2022 r. Putin również zapewniał, że nie zaatakuje Ukrainy.

Putin: Ukraina to sztuczne państwo

Prezydent Rosji opisał Ukrainę jako "sztuczne państwo, ukształtowane według woli Stalina". Jego zdaniem Moskwa nigdy nie odmówiła negocjacji w sprawie pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie, natomiast rząd w Kijowie publicznie odrzucił rozmowy z Rosją.

Podkreślił także, że Moskwa nigdy nie zgodzi się na członkostwo Ukrainy w NATO i sojusznicze bazy na jej terytorium. Według Putina "ekspansja NATO coraz bliżej granic Rosji jest naruszeniem wcześniejszych obietnic", a wydarzenia na Majdanie w 2014 r. były "zamachem stanu". Dodał, że "Celem Rosji jest powstrzymanie wojny rozpętanej przez Ukrainę w 2014 r.".

Odnosząc się do przyszłych stosunków z Ukrainą, rosyjski przywódca stwierdził, że Zachód myśli się, sądząc, iż wojna na zawsze podzieliła naród rosyjski. Jego zdaniem prędzej czy później dojdzie do porozumienia. – To pewnie brzmi dziwnie, biorąc pod uwagę obecną sytuację, ale i tak stosunki między obydwoma narodami zostaną odbudowane – powiedział, zastrzegając, że zajmie to "dużo czasu".

