Wybranowski: Demonstracja pod ambasadą to zły pomysł. Zakaz - jeszcze gorszy

Zakazywanie demonstrowania swoich poglądów niebezpiecznie przypomina pierwsze lata postkomunizmu, kiedy to eseldowska władza posługiwała się jeszcze peerelowskimi przepisami, by zakazywać demonstracji antykomunistycznych. Władza państwowa powinna chronić prawa do demonstrowania poglądów, zaś ryzyko prowokacji może zażegnać narzędziami nie naruszającymi tego prawa - uważa Wojciech Wybranowski.