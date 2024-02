Osiem gwiazdek na profilu Macierewicza. "Dawać CPK"

"Koalicja 13 grudnia zrobi wszystko, by zapobiec potężnej inwestycji, która jest wielką szansą na rozwój Polski. Nie pozwólmy im na to!" – napisał Macierewicz na platformie X, nawiązując do dyskusji wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Polityk PiS dołączył do swojego wpisu grafikę, na której zamieścił osiem gwiazdek i hasło: "Dawać CPK".

Co oznacza osiem gwiazdek: ***** ***?

Za ośmioma gwiazdkami, dzielonymi na pięć i trzy, kryje się obraźliwe, krytyczne wobec partii Jarosława Kaczyńskiego hasło "J...ć PiS", które zyskało popularność podczas Strajku Kobiet po wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji. Było ono używane na manifestacjach antyrządowych oraz w internecie. Wykorzystywali je także politycy ówczesnej opozycji, którzy obecnie współtworzą koalicję rządzącą.

CPK to nie tylko lotnisko

Centralny Port Komunikacyjny to węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowane nowe lotnisko, które w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny.

CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa. Zalicza się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

Co zrobi rząd Tuska?

Po wyborach w 2023 r. budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego stanęła pod znakiem zapytania – część polityków koalicji rządzącej opowiada się za wstrzymaniem projektu. W środę głos w tej sprawie zabrał premier Donald Tusk.

"Debata o przerwaniu budowy CPK jest bez sensu. PiS tej budowy przecież nawet nie zaczął. Równie dobrze można dyskutować o jakości elektrycznych aut Izera" – napisał szef rządu na platformie X.

Wpis Tuska wywołał szereg krytycznych komentarzy. Nawet serwis Demagog wytknął premierowi manipulację, podkreślając, że CPK powstaje na mocy ustawy z 2018 r. i wykonano już szereg działań związanych z jego budową.

Los CPK ma być jednym z tematów Rady Gabinetowej, zwołanej na przyszły tydzień (13 lutego) przez prezydenta Andrzeja Dudę.

