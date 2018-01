Wyszkowski domaga się usunięcia ambasador Izraela jako persona non grata

"Domagam się od MSZ usunięcia amb. Azarii jako persona non grata z powodu dokonania przez nią haniebnego kłamstwa w duchu antypolonistycznego aktu niemiecko-rosyjskiego rewizjonizmu historycznego" – apel ten Krzysztof Wyszkowski wystosował w kontekście wystąpienia ambasador Azari., które stało się jedną z przyczyn trwającego sporu na linii Polska–Izrael.

– W Izraelu ta nowelizacja była traktowana jako możliwość kary dla świadectw ocalałych z Zagłady. Dużo, dużo emocji. Rząd Izraela odrzuca tę nowelizację. Mamy nadzieję, że możemy znaleźć wspólną drogę, by zrobić zmiany w tej nowelizacji. Izrael też rozumie, kto budował KL Auschiwitz i inne obozy. Wszyscy wiedzą, że to nie byli Polacy. Ale u nas traktuje się to jako niemożliwość powiedzenia prawdy o Zagładzie i wszyscy są oburzeni tym, co się zdarzyło – powiedziała podczas obchodów 73. Rocznicy Wyzwolenia Auschwitz Anna Azari, ambasador Izraela.